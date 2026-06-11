Am Ende war die Binect AG aus Weiterstadt wohl einfach zu klein, um im hart umkämpften Bereich der Dokumenten-Software dauerhaft eine prägende Rolle zu spielen. Dabei hatte das Team um Vorstand Frank Wermeyer in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Job gemacht und Binect kontinuierlich weiterentwickelt. So verkauft das Unternehmen sämtliche Anteile an der operativ tätigen Tochter Binect GmbH an den langjährigen Kooperationspartner hpc DUAL Österreich - am Markt bekannt unter der Marke BriefButler - (auf schuldenfreier Basis) für 6,3 Mio. Euro. "Die geplante Transaktion ist das Ergebnis der intensiven Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern, über die wir im Vorfeld berichtet hatten", heißt es offiziell....Den vollständigen Artikel lesen ...
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