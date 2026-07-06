Original-Research: Binect AG - von BankM AG



06.07.2026 / 16:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: Beteiligungs-Verkauf, Kurzanalyse Empfehlung: Halten seit: 06.07.2026 Kursziel: € 1,68 Letzte Ratingänderung: 06.07.2026, vormals Kaufen Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Verkauf des operativen Geschäfts und Ausschüttung an die Aktionäre Am 11.6.2026 meldete die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) den geplanten Verkauf ihrer (einzigen) operativen Tochter an den strategischen Partner hpc DUAL Österreich GmbH für € 6,3 Mio. Der Verkauf bedarf noch der Zustimmung durch die Hauptversammlung (30.7.2026; 11 Uhr, virtuelle HV) - nach §179a AktG ist eine Zustimmung von 75% der anwesenden Stimmen erforderlich. Die Rationale hinter dem Verkauf ist, dass - durch das sich schnell wandelnde Geschäftsumfeld (Stw. "IDP") - Produktportfolioanpassungen schneller und umfangreicher erfolgen müssten. Dies hätte eine erhebliche finanzielle Kraftanstrengung erfordert und wäre über den Kapitalmarkt zu gegenwärtigen Bedingungen nicht im Interesse der Aktionäre zu bewerkstelligen gewesen (Verwässerung).. Vor diesem Hintergrund sind der Verkauf des operativen Geschäfts und die anschließende mehrstufige Ausschüttung über Aktienrückkäufe für Binect-Aktionäre attraktiver. Es soll kein neues operatives Geschäft erworben werden, vorhandene Verlustvorträge gehen verloren. Der Faire Wert bei HV-Zustimmung (von der wir ausgehen), lässt sich aus den HV-TOPs herleiten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Binect_20260706_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News