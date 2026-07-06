Original-Research: Binect AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Binect AG
Verkauf des operativen Geschäfts und Ausschüttung an die Aktionäre
Am 11.6.2026 meldete die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) den geplanten Verkauf ihrer (einzigen) operativen Tochter an den strategischen Partner hpc DUAL Österreich GmbH für € 6,3 Mio. Der Verkauf bedarf noch der Zustimmung durch die Hauptversammlung (30.7.2026; 11 Uhr, virtuelle HV) - nach §179a AktG ist eine Zustimmung von 75% der anwesenden Stimmen erforderlich. Die Rationale hinter dem Verkauf ist, dass - durch das sich schnell wandelnde Geschäftsumfeld (Stw. "IDP") - Produktportfolioanpassungen schneller und umfangreicher erfolgen müssten. Dies hätte eine erhebliche finanzielle Kraftanstrengung erfordert und wäre über den Kapitalmarkt zu gegenwärtigen Bedingungen nicht im Interesse der Aktionäre zu bewerkstelligen gewesen (Verwässerung).. Vor diesem Hintergrund sind der Verkauf des operativen Geschäfts und die anschließende mehrstufige Ausschüttung über Aktienrückkäufe für Binect-Aktionäre attraktiver. Es soll kein neues operatives Geschäft erworben werden, vorhandene Verlustvorträge gehen verloren. Der Faire Wert bei HV-Zustimmung (von der wir ausgehen), lässt sich aus den HV-TOPs herleiten.
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