Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/05/2026
FR0013230612
1 427
17.4298
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/05/2026
FR0013230612
300
17.3000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2026
FR0013230612
347
17.2529
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2026
FR0013230612
75
17.2403
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2026
FR0013230612
1 293
17.2459
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/08/2026
FR0013230612
43
17.2251
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/09/2026
FR0013230612
4 460
17.9204
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/09/2026
FR0013230612
323
18.0293
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/09/2026
FR0013230612
812
17.9995
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/09/2026
FR0013230612
230
18.0066
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
1 983
17.8473
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
952
17.8652
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
252
17.9083
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2026
FR0013230612
64
17.8534
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
662
17.5408
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
38
17.6442
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
1 987
17.5500
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/11/2026
FR0013230612
6
17.5733
TQEX
TOTAL
15 254
17.7135
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260612417027/en/
Contacts:
Tikehau Capital