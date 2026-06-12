© Foto: wO-ChatGPTNeubau auf Zwölf-Jahres-Tief, Mieten unter Druck, Arbeitsmarkt blockiert: Deutschlands Wohnungsnot wird zum Bremsklotz für Familien und Wirtschaft.Deutschland steckt im Sommer 2026 in einer tiefen Immobilienkrise. Zwar haben sich die Kaufpreise nach dem Zinsschock der Jahre 2022 bis 2024 auf hohem Niveau stabilisiert, doch im Miet- und Neubausektor herrscht strukturelle Lähmung. Es fehlt massiv an Wohnraum - mit Folgen, die längst über den Immobilienmarkt hinausreichen und private Haushalte, Familien, Unternehmen und den Arbeitsmarkt belasten. Besonders deutlich zeigt sich die Krise beim Neubau. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nur noch 206.600 Wohnungen fertiggestellt - so wenige …
Enthaltene Werte: DE0007480204,DE0006070006,DE0008303504,DE0008469008,DE0008467416,DE0009653386,LU0775917882,DE000LEG1110,DE000A1ML7J1,LU1673108939,DE000A40ETC9Den vollständigen Artikel lesen
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