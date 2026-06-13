© Foto: JOE MARINO - newscomDer Börsengang von SpaceX sorgt für hitzige Debatten in der wO-Community: Optimisten setzen auf Marktstellung, Starlink und ETF-Nachfrage, Kritiker warnen vor überzogener Bewertung, hohen Verlusten und Hype-Risiken.Der spektakuläre Börsengang von SpaceX war in dieser Woche das heißeste Thema der wO-Community. Das von Elon Musk geführte Raumfahrtunternehmen ging am Freitag, dem 12. Juni an die Nasdaq und sorgte bereits im Vorfeld für kontroverse Debatten unter Anlegern. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die ambitionierte Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar, der geringe Streubesitz sowie die Frage, ob die hohe Nachfrage in den ersten Handelstagen für deutliche Kursgewinne sorgen …
Enthaltene Werte: US6311011026,US88160R1014,US92766K4031,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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