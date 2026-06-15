Die Uranbranche erlebt 2026 eine beispiellose Verknappung. Das jährliche Förderdefizit von 30 Mio. Pfund heizt den Preis an, während weltweit 70 Gigawatt neue Reaktorkapazität entstehen. Doch der eigentliche Treiber ist der unstillbare Stromhunger von KI-Rechenzentren. Hinzu kommt ein historischer Konsolidierungsschub. Großproduzenten sichern sich strategische Beteiligungen, Juniors fusionieren zu schlagkräftigen Plattformen, und selbst Energie-Fremde steigen über Lizenzmodelle ein. Wer jetzt die richtigen Positionen hält, könnte von einem Superzyklus profitieren. Während Cameco als etablierter Gigant auf Stabilität setzt, bietet Standard Uranium als Explorer Wachstumschancen und könnte zum Übernahmeziel werden. Energy Fuels profitiert von seiner einzigartigen US-Infrastruktur.Den vollständigen Artikel lesen ...
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