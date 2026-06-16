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Dienstag, 16.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A0JC8C | ISIN: AU000000TOE6 | Ticker-Symbol: T4W
Stuttgart
16.06.26 | 08:19
0,310 Euro
+10,71 % +0,030
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
TORO ENERGY LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TORO ENERGY LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ENIRO GROUP
ENIRO GROUP AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ENIRO GROUP AB0,041+1,23 %
LIBERTY LATIN AMERICA LTD CLASS A6,900+2,99 %
NANHUA FUTURES CO LTD1,0000,00 %
NORAM DRILLING AS3,880+0,26 %
NORDIC LEVEL GROUP AB0,016-1,23 %
QINGDAO GON TECHNOLOGY CO LTD8,8500,00 %
TORO ENERGY LIMITED0,310+10,71 %
UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG1,2200,00 %
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