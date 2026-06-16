Das Instrument 8OR CNE100007C18 NANHUA FUTURES A YC 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument 8OR CNE100007C18 NANHUA FUTURES A YC 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument 72J CNE100007F07 QINGDAO GON TECHN. H HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument 72J CNE100007F07 QINGDAO GON TECHN. H HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument 1LL BMG9001E1021 LIBERTY LAT.AMER.A DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument 1LL BMG9001E1021 LIBERTY LAT.AMER.A DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument 9T2 SE0012313302 NORDIC LEVEL GROUP B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument 9T2 SE0012313302 NORDIC LEVEL GROUP B EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument EN8A SE0011256312 ENIRO GROUP AB A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument EN8A SE0011256312 ENIRO GROUP AB A EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument T4W AU000000TOE6 TORO ENERGY LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument T4W AU000000TOE6 TORO ENERGY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 16.06.2026Das Instrument UMD DE000A40ZVU2 UMT UTD MOB.TECHN. INH ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.06.2026The instrument UMD DE000A40ZVU2 UMT UTD MOB.TECHN. INH ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.06.2026 and ex capital adjustment on 17.06.2026