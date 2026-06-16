© Foto: Fabian Strauch - dpaDie Anteile der Versorger E.ON und RWE blicken auf eine zuletzt sehr starke Performance zurück, doch insbesondere bei RWE zeigen sich jetzt erste Risse. Versorgeraktien: Nicht nur ein sicherer Hafen Zu den in den vergangenen 12 Monaten besonders gut gelaufenen Aktien im deutschen Leitindex DAX gehören die Anteile der Energieversorger E.ON und RWE. Mit einem Plus von fast 58 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr lieferte vor allem RWE eine überzeugende Vorstellung ab. Die Branche profitiert vom stetig wachsenden Energiebedarf auch im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Dazu kommt, dass die deutsche Wirtschaft zumindest vor dem Iran-Krieg Anzeichen eines Aufschwungs erkennen ließ. …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE0007037129,DE0008469XXX,DE000ENAG999,XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
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