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AFYREN gibt konkrete Fortschritte beim industriellen Hochlauf bekannt: Deutlicher Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2026



16.06.2026 / 07:35 CET/CEST

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AFYREN gibt konkrete Fortschritte beim industriellen Hochlauf bekannt: Deutlicher Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2026 Erster Umsatz in Millionenhöhe 1 im ersten Halbjahr 2026: Verdopplung gegenüber dem Gesamtjahr 2025

Deutliche Verbesserung der industriellen Leistungsfähigkeit : Nachgewiesene Produktionskapazität mit deutlichem Anstieg im zweiten Quartal 2026

Erwartete Beschleunigung der Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 nach weiteren Prozessverbesserungen während des planmäßigen Stillstands im Juni

Starke positive Geschäftsdynamik durch Kundenaufträge und günstiges Marktumfeld Clermont-Ferrand/Lyon, 16. Juni 2026, 07:30 Uhr MESZ - AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2026 einen Überblick über die operative Entwicklung und den Umsatz des AFYREN NEOXY-Werks. Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: "AFYREN produziert, versendet und fakturiert in zunehmendem Tempo. Die Anlage ist jedoch noch weit davon entfernt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und die derzeit laufenden Arbeiten stellen einen wichtigen Treiber für die Beschleunigung dieses Prozesses dar. Wir blicken sehr zuversichtlich auf die weitere kommerzielle Entwicklung, sowohl für unsere biobasierten Säuren als auch für unsere Düngemittel. Die zunehmende Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und Preisentwicklung fossiler Rohstoffe verstärkt den Wandel hin zu unseren nachhaltigen und verlässlichen Produkten." Nach einem dynamischen Jahresende 2025 und der Veröffentlichung erster relevanter Umsatzzahlen verzeichnet AFYREN in den ersten Monaten des Jahres 2026 eine zunehmende Produktionsaktivität bei Säuren und Düngemitteln. In diesem Zeitraum erreichte die Produktion erneut mehrere hundert Tonnen Säuren sowie eine beträchtliche Menge an zugehörigen Düngemitteln, was zu einem Gesamtumsatz von rund 1 Million Euro für AFYREN NEOXY führte und einer Verdopplung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 entspricht2. Die industrielle Leistung hat sich in den letzten Wochen weiter verbessert und die nachgewiesene Produktionskapazität hat bereits 20% der Vollkapazität erreicht3, was angesichts der geplanten weiteren Verbesserungen an den Produktionsanlagen ein gutes Niveau darstellt. Zu diesem Zweck wurden wie geplant im Juni 20264 im Rahmen eines technischen Stillstands wie vorgesehen Arbeiten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Optimierung der Produktionsprozesse eingeleitet. Es wird erwartet, dass Produktion und Umsatz nach der Betriebsunterbrechung deutlich steigen werden. Für das Gesamtjahr rechnet AFYREN mit einer Produktion von mehreren tausend Tonnen, wobei die entsprechenden Umsätze erstmals in den konsolidierten Abschlüssen des Unternehmens ausgewiesen werden. Diese Vereinfachung der Finanzberichterstattung ist eine direkte Folge der vollständigen Übernahme der Bioraffinerie AFYREN NEOXY im März 2026 Ein erheblicher Teil der Düngemittel- und Säureproduktion ist bereits im Voraus verkauft, wobei sich das Auftragsbuch auf rund 165 Millionen Euro beläuft. Die starke Marktpositionierung von AFYREN wurde durch international anerkannte Zertifizierungen für seine Produkte und Managementsysteme (ECOCERT, COSMOS, Responsible Care, FSSC 22000, ISO 9001) sowie zuletzt durch die renommierte internationale B Corp-Zertifizierung zusätzlich gefestigt. Über AFYREN AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern. Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien sowie auf dem amerikanischen Kontinent. Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen. AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY). Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakte AFYREN

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1 Fakturierte Umsätze von AFYREN NEOXY 2 Die gesamten fakturierten Umsätze von AFYREN NEOXY beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 0,5 Millionen Euro. 3 Ausgehend von der ursprünglichen Vollkapazität von 16 kt 4 Siehe Pressemitteilung vom 31. März 2026



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