Noch nicht über den Berg, aber: Gold setzt Erholung fort - Friedenshoffnung drückt Ölpreis und Zinssorgen

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Der Goldpreis erholt sich vom Tief bei 4.000 US-Dollar: Sinkende Ölpreise und nachlassende Zinssorgen geben Rückenwind - doch wichtige Widerstände und die Fed entscheiden über die mögliche Trendwende.

Der Goldpreis setzt seine Erholung zu Wochenbeginn fort. Die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran drückt den Ölpreis unter 80 US-Dollar je Barrel und entschärft damit die Inflations- und Zinssorgen. Trotz der kräftigen Gegenbewegung bleibt das technische Bild jedoch angeschlagen.

Die USA und Iran planen, ihr Friedensabkommen am Freitag zu unterzeichnen. Für den Goldpreis ist der daraus resultierende Preisrutsch am Ölmarkt derzeit der entscheidende Treiber, der sogar den dämpfenden Effekt der nachlassenden geopolitischen Unsicherheit überlagert. Sinkende Energiekosten reduzieren den Inflationsdruck und mindern das Risiko weiterer Zinsschritte.

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Gold setzt Erholung fort: Friedenshoffnung drückt Ölpreis und Zinssorgen

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