Die jüngste geopolitische Entspannung im Nahen Osten sendet Schockwellen durch die Energiemärkte und das mit erfreulichen Nebenwirkungen für die Goldförderindustrie. Sinkende Ölpreise senken die Produktionskosten der Bergbauunternehmen und lassen die Gewinnmargen steigen, noch bevor der Edelmetallpreis selbst reagiert. Während die Märkte die friedensbedingte Entlastung noch verdauen, verbessern sich die fundamentalen Bedingungen für die Branche spürbar. Wir sehen uns daher den Branchenprimus Barrick Mining, DRC Gold als Wachstumsstory im afrikanischen Goldgürtel und Agnico Eagle mit seinem robusten Asset-Portfolio genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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