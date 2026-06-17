Strotzende Finanzkraft...: Starke Bilanz, neue Produktion und volle Uran-Exponierung!

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Mit Produktionsstart, 794 Mio. USD liquiden Mitteln, keiner Verschuldung und strategischen Uranbeständen positioniert sich Uranium Energy als einer der spannendsten US-Profiteure des neuen Kernenergie-Zyklus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Uranium Energy · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.06.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt steht wieder dort, wo Anleger ihn lange nicht gesehen haben: im Zentrum einer strategischen Energie- und Sicherheitsdebatte. Energieversorger und Tech-Konzerne suchen verlässliche CO2-arme Grundlast, während Rechenzentren, künstliche Intelligenz und industrielle Elektrifizierung den Strombedarf weiter nach oben treiben. Kernenergie rückt damit nicht nur energiepolitisch, sondern auch an den Kapitalmärkten wieder in den Fokus.

China liefert ein besonders starkes Beispiel. Das Land will seine Atomenergiekapazität bis 2030 auf rund 110 GW ausbauen - nach etwa 62 GW Ende 2025. Das wäre nahezu eine Verdopplung und zeigt, wie konsequent große Volkswirtschaften langfristige Kernenergie-Kapazitäten planen.

Quelle: Center for Strategic and International Studies; Eigene Darstellung

Auch die großen US-Technologiekonzerne agieren. Meta hat über Vereinbarungen mit Vistra, TerraPower und Oklo den Zugriff auf bis zu 6,6 GW Kernenergie bis 2035 adressiert. Für den Uranmarkt ist das ein klares Signal: Der Wettbewerb um planbare, CO2-arme Energie ist längst nicht mehr nur ein Thema klassischer Versorger.

Auf der Angebotsseite bleibt die Lage anspruchsvoll. Bestehende Minen altern, neue Projekte benötigen lange Vorlaufzeiten, und der Aufbau zusätzlicher Primärversorgung ist kapital-, genehmigungs- und zeitintensiv. Genau hier entsteht die Investment-Story: Wenn Nachfrage und Versorgungssicherheit politisch wichtiger werden, gewinnen Unternehmen mit US-Produktion, genehmigten "ISR'-Plattformen, Lagerbeständen und starker Bilanz strategisch an Gewicht.

Quelle: Cruxinvestor.com; Eigene Darstellung

Bemerkenswert ist zudem, dass Uran-Futures zeitweise über dem Spotpreis notierten. Das spricht für eine zunehmende Zahlungsbereitschaft für planbare künftige Lieferungen - ein Umfeld, in dem flexible Produzenten und Lagerhalter besonders aufmerksam verfolgt werden dürften.

In dieses Marktbild fällt Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR). Das Unternehmen kombiniert US-ISR-Produktion, eine außergewöhnlich starke Bilanz, strategische Uranbestände und ein wachsendes Projektportfolio. Damit ist Uranium Energy einer der prominentesten börsennotierten Namen im nordamerikanischen Uransektor.

Q3-2026: starke Bilanz, neue Produktion, klare Uran-Exponierung!

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete Uranium Energy (WKN: A0JDRR) eine Produktion von 32.195 Pfund Urankonzentrat auf "Christensen Ranch' in Wyoming. Zugleich nahm "Burke Hollow' in Texas den Betrieb auf - ein wichtiger Meilenstein, weil es sich nach Unternehmensangaben um das größte "Greenfield-ISR'-Uranprojekt der USA und den ersten neuen "ISR'-Betrieb in den Vereinigten Staaten seit mehr als einem Jahrzehnt handelt.

Für das vierte Geschäftsquartal erwartet das Unternehmen eine steigende Produktionswirkung, da neue Anlagen bei "Christensen Ranch' und "Burke Hollow' über das gesamte Quartal laufen sollen. Die Gesamtproduktionskosten lagen im dritten Quartal bei 54,61 USD je Pfund, inklusive Cash-Kosten von 46,69 USD je Pfund. Der Anstieg gegenüber dem Vorquartal wurde vor allem durch geringere Produktionsmengen, spätere Genehmigungen für neue Verteilerhäuser sowie höhere produktionsabhängige Abgaben beeinflusst.

Quelle/Grafik: Uranium Energy Corp.

Seit Wiederaufnahme der Produktion bei "Christensen Ranch' im August 2024 verweist Uranium Energy auf durchschnittliche Gesamtkosten von 39,30 USD je Pfund bei 276.516 Pfund produzierter Menge.

794 Mio. USD liquide Mittel - keine Schulden - strategische Uranbestände!

Finanziell präsentiert sich Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ausgesprochen robust. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über 794 Mio. USD an liquiden Mitteln, darunter 488 Mio. USD Barmittel, und wies keine Schulden aus. Diese Kapitalstärke verschafft dem Unternehmen Flexibilität, um Produktion, Projektentwicklung und mögliche strategische Schritte in einem volatilen Uranmarkt aus einer Position der Stärke heraus zu verfolgen.

Hinzu kommt ein strategischer Bestand von 1,456 Mio. Pfund U3O8, bewertet mit 127 Mio. USD zum 30. April 2026. Nicht enthalten sind dabei 276.516 Pfund präzipitiertes Uran sowie getrocknetes und in Fässer abgefülltes U3O8 an der zentralen Aufbereitungsanlage "Irigaray'. Durch den 100%-ungesicherten Ansatz bleibt Uranium Energy direkt an Uranpreisen exponiert. Das schafft Chancen in einem engen Markt, bleibt aber selbstverständlich abhängig von Preisentwicklung, Absatzfenstern, Kosten, Produktion und allgemeinen Marktbedingungen.

"Burke Hollow': US-Meilenstein mit Erweiterungs-Potenzial!

"Burke Hollow' ist der operative Paukenschlag der Quartalsmeldung. Die Texas "Commission on Environmental Quality' erteilte im April die Genehmigung, anschließend begann der Betrieb. Das Projekt liegt innerhalb der texanischen "Hub-and-Spoke'-Strategie von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) und ist an die zentrale "Hobson'-Aufbereitungsanlage angebunden, die für bis zu 4 Mio. Pfund Uran pro Jahr zugelassen ist.

Der Reiz liegt nicht nur im Start der Produktion, sondern auch im weiteren Potenzial. Nach einem erfolgreichen Abgrenzungsbohrprogramm und dem "S-K-1300'-Update im Juni 2024 stiegen die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen bei "Burke Hollow' von 2,324 Mio. Pfund auf 6,155 Mio. Pfund U3O8.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Gleichzeitig ist nach Unternehmensangaben erst etwa die Hälfte des rund 20.000 Hektar großen Grundstücks erkundet. Wichtig bleibt: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen ohne weitere Studien keine gesicherte wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

Wyoming, Texas, Kanada: mehrere Entwicklungslinien gleichzeitig!

Parallel zum Start bei "Burke Hollow' baut Uranium Energy (WKN: A0JDRR) seine Wyoming-Plattform weiter aus. Auf "Christensen Ranch' nahm das Unternehmen drei neue Verteilerhäuser im "Bohrfeld 11' in Betrieb; fünf weitere befinden sich im Bau, ein weiteres wartet auf die finale behördliche Freigabe. Auch "Ludeman' soll nach "Christensen Ranch' und "Burke Hollow' zur dritten produzierenden "ISR'-Uranmine des Unternehmens werden. Dort wurde ein 240-Loch-Abgrenzungsprogramm abgeschlossen. Die Ressourcengrundlage liegt nach Unternehmensangaben bei 9,7 Mio. Pfund "gemessenen und angezeigten' sowie 1,3 Mio. Pfund "abgeleiteten'-Ressourcen.

Quelle/Grafik: Uranium Energy Corp.

Bei "Sweetwater' wurde der erste Teil eines Abgrenzungsbohrprogramms mit 200 Bohrlöchern in den ersten beiden geplanten Bohrfeldern abgeschlossen. Weitere Bohrungen für ein drittes "ISR'-Bohrfeld sollen folgen. Gleichzeitig prüft Uranium Energy (WKN: A0JDRR) den Sanierungs- und Wiederinbetriebnahmebedarf der "Sweetwater'-Anlage für konventionelle und "ISR'-Szenarien. In Kanada laufen beim "Roughrider'-Projekt im "Athabasca Becken' die Arbeiten an der Vor-Machbarkeitsstudie weiter. Rund 80% des 35.000 m umfassenden Kernbohrprogramms zur Ressourcenumwandlung waren laut Unternehmen bereits abgeschlossen.

UR&C: strategischer Schritt in die US-Brennstoffkette!

Ein weiterer spannender Baustein ist United States Uranium Refining & Conversion Corp. (UR&C), die 100%-Tochter von Uranium Energy (WKN: A0JDRR). Die "Nuclear Regulatory Commission' hat den Antrag auf formale Prüfung für eine neue Konversionsanlage angenommen. Gleichzeitig wurde der Standortauswahlprozess erweitert, und die von Fluor Corporation geführten Arbeiten zur Anlagenplanung, Standortwahl, Zulassung und Entwicklung treten in eine neue Phase ein. Damit adressiert Uranium Energy nicht nur Uranproduktion, sondern auch eine kritische Engstelle der US-Kernbrennstoff-Lieferkette.

"Alto Paraná': zusätzliche Kritische-Mineralien-Fantasie!

Neben Uran treibt Uranium Energy (WKN: A0JDRR) sein "Alto-Paraná'-Titan- und Vanadium-Projekt in Paraguay voran. Eine unabhängige Studie von TZ Minerals International kommt nach Unternehmensangaben zu dem Schluss, dass "Alto Paraná' eine weltweit bedeutende Plattform für kritische Mineralien darstellen könnte. Titan und Vanadium sind für Industrie, Verteidigung, Infrastruktur und moderne Werkstoffe strategisch relevant. Das passt zur US-Politik, Lieferketten für kritische Rohstoffe breiter und sicherer aufzustellen.

Quelle: Uranium Energy Corp.

Die Bedeutung von Titan zeigt sich auch am Importbedarf. Die USA importierten 2025 Titanerz- und synthetische Konzentrate im Wert von rund 720 Mio. USD. Titan steht auf der US-Liste kritischer Mineralien, auch in Europa gilt der Rohstoff als strategisch relevant. Für Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist Alto "Paraná' damit keine Ablenkung vom Uranfokus, sondern eine zusätzliche Optionauf den Trend zu resilienteren westlichen Rohstoffketten.

US-Politik als möglicher Rückenwind!

Der politische Rahmen arbeitet dem Thema ebenfalls zu. Die US-Regierung bewertet kritische Mineralien und die Kernbrennstoffkette zunehmend als nationale Sicherheitsfrage. Die "Proclamation 11001' vom Januar 2026 sieht Verhandlungen zu importabhängigen kritischen Mineralien vor und lässt je nach Ergebnis weitere Maßnahmen wie Mindestimportpreise offen. Uranwurde in diesen Kontext einbezogen.

Zusätzlich startete das US-Energieministerium im April 2026 die Initiative "Nuclear Dominance - 3 by 33'. Ziel ist eine sichere, wettbewerbsfähige heimische Kernbrennstoffkette bis 2033 - inklusive Abbau, Aufbereitung, Konversion, Anreicherung, Brennstoffherstellung und Recycling. Für US-Uranunternehmen mit Produktion, Projekten und Bilanzstärke ist das ein deutlich positiver politischer Hintergrund, auch wenn konkrete wirtschaftliche Effekte von Regulierung, Marktpreisen und Umsetzung abhängen.

Fazit: Uranium Energy steht mitten im neuen Uran-Zyklus!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verbindet im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gleich mehrere starke Argumente: Produktionsstart bei "Burke Hollow', laufende "ISR'-Produktion in Wyoming, 794 Mio. USD liquide Mittel, keine Schulden, strategische Uranbestände, Projektfortschritte in den USA und Kanada sowie eine mögliche Erweiterung in kritische Mineralien über "Alto Paraná'.

Für Anleger, die den Uranmarkt als langfristiges Knappheits- und Versorgungssicherheitsthema verfolgen, bleibt Uranium Energy (WKN: A0JDRR) damit ein besonders auffälliger Wert im nordamerikanischen Rohstoffsektor. Die Story ist klar positiv: mehr operative Substanz, mehr strategische Relevanz, mehr finanzielle Schlagkraft.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und verwendete Informationsbasis

• Uranium Energy Corp.: Q3/FY2026-Unternehmensmeldung vom 9. Juni 2026; Quarterly Report/Form 10-Q für das Quartal bis 30. April 2026; Projektseiten und technische Berichte des Unternehmens.

• World Nuclear Association, Nuclear Fuel Report 2025; IAEA/NEA: Uranium Resources, Production and Demand 2024; Center for Strategic and International Studies; CruxInvestor.com.

• Meta Platforms: Mitteilung zu Kernenergie-Projekten vom Januar 2026; U.S. Department of Energy: Nuclear Dominance - 3 by 33, April 2026; Federal Register: Proclamation 11001, 20. Januar 2026.

• United States Geological Survey: Titanium Statistics and Information 2026; Maximize Market Research; TZ Minerals International laut Uranium Energy Corp.

Quelle-Intro-Bild: Symbolbild; KI generiert

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