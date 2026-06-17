Der nächste Schritt: Lake Victoria Gold stärkt Führungsteam für sein Goldprojekt Imwelo

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Lake Victoria Gold stärkt das lokale Management für Imwelo: Neue Experten für Finanzen und Compliance sollen das vollständig genehmigte Goldprojekt in Tansania sicher durch die Bauphase und zum Produktionsstart führen.

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; FSE: E1K) stellt wesentliche personelle Weichen für den anstehenden Übergang von der Planungs- in die Bauphase. Um das vollständig genehmigte Goldprojekt Imwelo in Tansania zügig zur Produktionsreife zu führen, holt das Unternehmen zwei erfahrene lokale Fachkräfte für Finanzen und Compliance an Bord. Damit verlagert das Unternehmen zentrale Kontrollfunktionen von externen Beratern direkt an den Projektstandort.

Joseph Ntiga übernimmt dabei künftig die Position des Chief Financial Officer für Tansania. Er bringt umfassende Branchenerfahrung aus leitenden Positionen bei Williamson Diamonds und der Stamigold Company mit. In enger Abstimmung mit dem Konzern-CFO Simon Benstead wird Ntigas Hauptaugenmerk auf der strikten Budgetkontrolle, dem Liquiditätsmanagement sowie der Steuerung lokaler Beschaffungsprozesse liegen. Dadurch sichert sich Lake Victoria Gold eine deutlich engmaschigere Überwachung der Zahlungsströme auf Minenebene.

Flankiert wird die Finanzspitze von Cosmas Tungaraza, der als neuer Compliance Officer die regulatorische Seite abdeckt. Als tansanischer Geologe und Spezialist für den heimischen Bergbausektor verantwortet er die Lizenzverwaltung und die rechtlich entscheidende Umsetzung der Local-Content-Vorgaben. Tungarazas Expertise erstreckt sich dabei nicht nur auf Imwelo, sondern auch auf die laufenden gesetzlichen Pflichten des zweiten Unternehmensprojekts, Tembo, das direkt an Barricks Bulyanhulu-Mine grenzt.

Diese personelle Stärkung vor Ort ist ein strategisch wichtiger Schritt für die bevorstehende Ausführungsphase auf Imwelo. Das Projekt liegt in unmittelbarer Nähe zur Geita-Goldmine von AngloGold Ashanti und soll als kurzfristige Produktionsplattform dienen. Eine tragende Rolle spielt dabei die Partnerschaft mit der Taifa Group: Deren Tochtergesellschaft Taifa Mining - Tansanias größter Bergbaudienstleister - wird sämtliche Vertragsbergbau- und Tiefbauarbeiten übernehmen. Das erweiterte lokale Managementteam muss nun sicherstellen, dass die Zusammenarbeit mit solchen Dienstleistern reibungslos verläuft und alle regulatorischen Hürden zügig genommen werden.

Lake Victoria Gold weist branchenüblich darauf hin, dass für Imwelo aktuell keine Machbarkeitsstudie nach NI-43-101-Standard vorliegt, die wirtschaftlich und technisch tragfähige Mineralreserven ausweist. Eine Produktionsentscheidung ist daher naturgemäß mit erhöhten Risiken bei Kosten, Gehalten und geotechnischen Faktoren verbunden. Genau hier setzt das Unternehmen mit dem Ausbau der lokalen Führungsriege an: Durch finanzielle und regulatorische Disziplin direkt am Standort schafft Lake Victoria Gold die organisatorischen Voraussetzungen, um diese operativen Unsicherheiten in der anstehenden Bau- und Produktionsphase effektiv zu minimieren.

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