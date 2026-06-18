Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Quantum X Labs: Kräftiger Ausbruch - Rallye getriggert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
17.06.26 | 17:35
62,24 Euro
-6,27 % -4,16
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,0062,2017.06.
62,2262,5007:16
zukunftsbilanzen.de
18.06.2026 06:46 Uhr
316 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Gewinnschock bei BMW, Zinsangst bei Vonovia und Zefiro Methane vor dem großen Ausbruch?

An den Finanzmärkten weht aktuell ein rauer Wind, der sogar alteingesessene und große DAX-Konzerne ins Wanken bringt. Die Zeiten der scheinbar verlässlichen Rekordgewinne scheinen in München vorerst vorbei zu sein. Während der Autobauer BMW mit einer drastischen Gewinnwarnung die Anleger schockiert und der neue Chef gleich im Krisenmodus startet, kämpft der Immobilienriese Vonovia mit den schwierigen Folgen der Zinswende und sucht nach neuen Wegen in der Mietpreispolitik. Doch wo Schatten ist, da ist bekanntlich auch Licht. Z. B gibt es in Nordamerika ein mit Zefiro Methane ein hochspannendes Umwelt-Unternehmen, das sich derzeit lukrative Staatsaufträge an Land zieht und sein operatives Geschäft massiv ausbaut. Wir beleuchten, warum die beiden deutschen Schwergewichte es momentan schwer haben und weshalb eine noch weitestgehend unentdeckte Aktie aus dem Umweltsektor gerade jetzt vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.