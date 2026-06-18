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18.06.2026 09:33 Uhr
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PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group erstmalig mit EcoVadis Platinmedaille ausgezeichnet

DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group erstmalig mit EcoVadis Platinmedaille ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zumtobel Group AG: Zumtobel Group erstmalig mit EcoVadis Platinmedaille ausgezeichnet

Dornbirn (pta000/18.06.2026/09:00 UTC+2)

Auf Silber und Gold folgt Platin: Die Zumtobel Group wurde erstmalig mit einer EcoVadis Platinmedaille ausgezeichnet und erhielt somit die höchste Auszeichnung durch die unabhängige Plattform für Nachhaltigkeitsratings. Bereits seit 2016 nimmt die Zumtobel Group konsequent eine konzernweite Evaluierung durch EcoVadis in Anspruch und konnte sich über die letzten zehn Jahre von Silber auf Gold steigern. Mit dem Erreichen von Platin zählt die Zumtobel Group somit zu den besten 1 % aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Die kontinuierliche Verbesserung des Gesamtscores bestätigt die nachhaltige Entwicklung des Lichtkonzerns.

"Die EcoVadis-Platin-Auszeichnung bestätigt den Weg, den die Zumtobel Group konsequent verfolgt: Nachhaltigkeit ist für uns kein Einzelprojekt, sondern ein integraler Bestandteil unseres unternehmerischen Handelns. Dieser Erfolg ist nur durch das gemeinsame Engagement unserer Teams und die kontinuierliche Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie möglich. Gleichzeitig verstehen wir die Auszeichnung als Ansporn, unsere Ambitionen weiter voranzutreiben - im Sinne unserer Kunden und Geschäftspartner, unserer Mitarbeitenden und der Umwelt", sagt Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group.

Nachhaltig messbare Entwicklung Die Entwicklung der Zumtobel Group zu Platin zeigt vor allem eines: Nachhaltiger Fortschritt geht auch immer mit einem transparenten Reporting einher. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisiert das Unternehmen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie - bestehend aus den Zielen Net-Zero, Circular Economy und Partner der Wahl - konkrete Maßnahmen mit quantitativen Zielen. Regulatorische Rahmenbedingungen, wie etwa der ESRS (European Sustainability Reporting Standard), nach dem die Zumtobel Group über ihre Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit berichtet, sind ein wesentlicher Treiber zur Schaffung von Transparenz.

(Ende)

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Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781766000041 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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