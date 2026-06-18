In Italiens Finanzwirtschaft ist weiter reichlich Bewegung. Mittendrin statt nur dabei: der Versicherungsriese Generali. Italienischen Medienberichten zufolge streckt die Großbank UniCredit ihre Hände nach weiteren Anteilen an dem Allianz-Konkurrenten aus. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger dazu wissen müssen.Das Wichtigste kurz und knapp• UniCredit wollte Generali-Anteil offenbar auf fast 20 Prozent ausbauen.• Delfin lehnte den Aktientausch allerdings zunächst ab.• Ein Griff nach einer Komplettübernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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