UniCredit: Rekordgewinne und der strategische Griff nach der Commerzbank-Kontrolle

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 80 2027/03: Basiswert Unicredito Italiano S.p.A.
73,19 EUR 73,21 EUR 0,63% Basiswertkurs: 84,52 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Milan SeDex, 14:47:39 Max Rendite 9,51% Discount in % 13,57% Abstand zum Cap in % -5,35% Max Rendite in % p.a. 15,30% p.a. Cap 80,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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