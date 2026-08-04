UniCredit: Rekordgewinne und der strategische Griff nach der Commerzbank-Kontrolle

Die UniCredit steht momentan wegen starker Fundamentaldaten und wegen der geplanten Übernahme der Commerzbank im Fokus der Anleger. Der wirtschaftliche Anteil an der Commerzbank beläuft sich nach Abschluss der jüngsten Angebotsfrist auf 47,59 %. Die vollständige Übernahme wird vom Management nun potenziell für das 4. Quartal 2026 anvisiert.

Diversifiziertes Geschäftsmodell als Basis

Die UniCredit operiert als paneuropäische Geschäftsbank mit einem stark diversifizierten Modell, das sich auf das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie auf das Wealth Management stützt. Aus der Konzernperspektive liegt der Fokus auf der Optimierung der Kapitalallokation und einer strikten Kostenkontrolle. Durch die geografische Streuung über Kernmärkte wie Italien, Deutschland und Zentraleuropa generiert das Institut stabile Erträge, die regulatorische und wirtschaftliche Schwankungen einzelner Länder ausgleichen. Die aktuelle Strategie zielt darauf ab, margenschwache Bereiche abzubauen und das Verhältnis von Gebühren- zu Zinserträgen nachhaltig zu verbessern.

Robuster Quartalsbericht untermauert Wachstumsambitionen

Am 23. Juli meldete der Konzern für das 2. Quartal einen Nettogewinn von 2,9 Mrd. Euro, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertraf. Für das gesamte erste Halbjahr belief sich der bereinigte Nettogewinn auf 6,1 Mrd. Euro. Andrea Orcel, CEO der UniCredit S.p.A., erklärte: "UniCredit hat erneut hervorragende Ergebnisse erzielt, die zu unserer bislang besten operativen Leistung und einem Rekord-Halbjahr geführt haben. "Unlimited' bewirkt einen entscheidenden Fortschritt: Wir beschleunigen das profitable Umsatzwachstum - belegt durch qualitative Marktanteilsgewinne und eine starke Geschäftsdynamik - und setzen gleichzeitig neue Maßstäbe bei der Effizienz." Weiter hieß es: "Der Nettogewinn belief sich im ersten Halbjahr auf 6,1 Mrd. Euro, ein Anstieg um 24 % gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert, bei einer erstklassigen RoTE von 24 %. Diese Ergebnisse und unsere starken Absicherungsmechanismen haben es uns ermöglicht, unsere Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2026 auf deutlich über 11 Mrd. Euro anzuheben - beziehungsweise auf rund 11,5 Mrd. Euro ohne Berücksichtigung von Integrationskosten."

Technologie und Effizienz als Wachstumstreiber

Ein zentraler Hebel für das künftige Ertragswachstum ist die digitale Transformation der internen Prozesse. Der Konzern setzt nach eigenen Angaben mittlerweile über 360 KI-Agenten ein, um Antwortzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Mehr als 75 % der Kunden interagieren inzwischen vorwiegend digital mit der Bank. Diese Automatisierungsmaßnahmen senken die operativen Kosten spürbar, was sich in einer verbesserten Aufwandsquote (Cost-Income-Ratio) von 33 % widerspiegelt. Ergänzend dazu treiben steigende Provisionseinnahmen im Investment- und Versicherungsgeschäft das organische Wachstum voran, wodurch die Abhängigkeit vom klassischen Zinsgeschäft abnimmt.

Strategischer Meilenstein: Die Commerzbank-Beteiligung

Das bestimmende Thema für Anleger ist die geplante Integration der Commerzbank. Nach Ablauf einer Übernahmefrist im Juli 2026 kontrolliert UniCredit einen wirtschaftlichen Anteil von 47,59 %, was unter Ausklammerung eigener Aktien rund 49,65 % der Stimmrechte entspricht. Das Management erwartet aus dieser Transaktion langfristig eine Rendite von 15 %. Ende Juli signalisierte auch die Commerzbank-Führung die Bereitschaft zu konstruktiven Gesprächen. Konzernchef Andrea Orcel hatte jüngst erklärt, er strebe "einen konstruktiven Dialog mit der Bundesregierung, den Arbeitnehmervertretungen und weiteren Stakeholdern an".

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf UniCredit S.p.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert UniCredit S.p.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8MA0, das am 25.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie UniCredit S.p.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 80,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts UniCredit S.p.A. an der maßgeblichen Börse am 18.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 80,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.03.2027 haben und davon ausgehen, dass die UniCredit S.p.A. am 18.03.2027 auf oder über 80,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 04.08.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK