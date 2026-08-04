Wenn am Donnerstag dieser Woche die Commerzbank ihre Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert, könnte das nur Nebensache sein. Denn eine Übernahme der Frankfurter durch die UniCredit ist mittlerweile so wahrscheinlich wie noch nie. Kurz nach der Quartalspräsentation sind neue Gespräche zwischen den Banken angesetzt.Kurz und knapp• Die Commerzbank präsentiert am 6. August ihre Zahlen zum zweiten Quartal.• Kurz danach sollen neue Gespräche über eine mögliche Fusion mit der UniCredit beginnen.• Commerzbank-Chefin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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