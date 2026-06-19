Mutares übernimmt Synthomer a.s. von der britischen Synthomer plc und stärkt damit gezielt das Segment Chemicals & Materials. Das tschechische Spezialchemie-Unternehmen erzielte 2025 rund 110 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter und bringt flexible Produktionsstrukturen für Acrylsäuren und Acrylester mit. Für Mutares passt der Carve-out in das bekannte Muster aus operativer Neuausrichtung, Wertsteigerung und möglicher späterer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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