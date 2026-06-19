Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capita (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 12 June 2026 to 18 June 2026
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/06/2026
FR0013230612
2 466
17.8272
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/06/2026
FR0013230612
81
17.8393
TQEX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/06/2026
FR0013230612
599
17.8533
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/06/2026
FR0013230612
51
17.8157
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/06/2026
FR0013230612
1 803
18.0476
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/06/2026
FR0013230612
854
18.0046
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/06/2026
FR0013230612
2 016
17.6198
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/06/2026
FR0013230612
1 598
17.4374
XPAR
TOTAL
9 468
17.7769
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Contacts:
Tikehau Capital