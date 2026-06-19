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WKN: 922230 | ISIN: AT0000969985 | Ticker-Symbol: AUS
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19.06.26 | 20:07
226,50 Euro
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Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ATX
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AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG 5-Tage-Chart
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226,50228,5020:08
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5-Tage-Chart
AT&S
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
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AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG226,50+0,67 %
BAWAG GROUP AG171,90+0,76 %
ERSTE GROUP BANK AG115,70-0,17 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG54,30-0,73 %
STRABAG SE87,10-3,44 %
VOESTALPINE AG43,720-2,19 %
ZUMTOBEL GROUP AG4,300-2,49 %
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