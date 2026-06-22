Vancouver, British Columbia / 22. Juni 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre") - und First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FSE: FMV) ("First Majestic" und gemeinsam mit Sierra Madre die "Parteien") geben bekannt, dass Sierra Madre gemäß dem Aktienkaufvertrag vom 17. Dezember 2025 (der "Aktienkaufvertrag") zwischen Sierra Madre und First Majestic den zuvor angekündigten Erwerb (der "Erwerb") von First Majestic Del Toro, S.A. de C.V. ("Subco"), einer nach mexikanischem Recht gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die eine 100-prozentige Beteiligung an der Silbermine Del Toro ("Del Toro") hält, wie in den Pressemitteilungen von Sierra Madre und First Majestic vom 17. Dezember 2025 sowie im Informationsrundschreiben des Managements von Sierra Madre vom 24. März 2026 (das "Rundschreiben") näher beschrieben. Alle hierin genannten Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ("US$").

Alex Langer, Präsident und Chief Executive Officer von Sierra Madre, kommentierte: "Die Übernahme von Del Toro ist ein wichtiger Schritt für Sierra Madre Gold and Silver auf unserem Weg zur Silberproduktion im Mid-Tier-Segment. Eine ehemals produzierende Anlage dieser Größenordnung ist eine ergänzende Bereicherung für unser auf Mexiko ausgerichtetes Silberportfolio. Da die Produktionsinfrastruktur bereits vorhanden ist, konzentrieren wir uns nun auf kurzfristige Bohrungen zur Ressourcenerweiterung, für die etwa 30.000 Meter geplant sind. Dieses Programm soll eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ermöglichen, gefolgt von einer möglichen Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs, wodurch das Projekt wieder in die Lage versetzt wird, Cashflow zu generieren. Wir sehen bei Del Toro erhebliches Aufwärtspotenzial, sowohl hinsichtlich des Ressourcenwachstums als auch der Möglichkeiten zur Wiederaufnahme des Betriebs. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit vor Ort bei Del Toro aufzunehmen, und möchten First Majestic für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen danken."

Gemäß den Bestimmungen des Aktienkaufvertrags und wie im Rundschreiben näher beschrieben, hat Sierra Madre alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Subco im Austausch gegen eine Barzahlung in Höhe von 20.000.000 US-Dollar und die Ausgabe von 10.870.000 Stammaktien von Sierra Madre (die "Stammaktien") an First Majestic zu einem fiktiven Preis von 1,30 Dollar pro Stammaktie erworben, wobei beide Transaktionen zum Zeitpunkt des Abschlusses erfolgten. Darüber hinaus muss Sierra Madre innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Übernahme an First Majestic 10.000.000 US-Dollar in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zahlen, der dem Marktpreis (gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (der "TSXV")) am Tag vor der Ausgabe der Stammaktien entspricht, wobei die maximale Anzahl 10.575.385 Stammaktien beträgt, , mit der Maßgabe, dass, falls der Gesamtfiktivwert (basierend auf dem Marktpreis der Stammaktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl an Stammaktien nicht 10.000.000 US-Dollar beträgt, der verbleibende Restbetrag in bar gezahlt wird.

Der Aktienkaufvertrag sieht außerdem die folgenden zukünftigen meilensteinabhängigen Zahlungen vor:

Falls Sierra Madre innerhalb von 48 Monaten nach Abschluss der Übernahme einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") für einen Teil oder das gesamte Del-Toro-Gebiet vorlegt, der "Mineralressourcen" (gemäß der Definition in NI 43-101) von mindestens 100 Millionen Unzen ("Moz") Silberäquivalent ("AgEq") nachweist oder Sierra Madre eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der "Mineralressourcen" von mindestens 100 Moz AgEq bekannt gegeben werden (je nachdem, was früher eintritt), muss Sierra Madre an First Majestic zusätzlich 10.000.000 US-Dollar in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zahlen, der dem Marktpreis (gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Stammaktien entspricht, vorbehaltlich einer Höchstzahl von 10.575.385 Stammaktien, mit der Maßgabe, dass, falls der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Stammaktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl an Stammaktien nicht 10.000.000 US$ entspricht, der verbleibende Restbetrag in bar gezahlt wird; und

Wenn Sierra Madre innerhalb von 60 Monaten nach Abschluss der Übernahme in Del Toro an 30 aufeinanderfolgenden Tagen eine kommerzielle Produktion von mindestens 4.000 Tonnen pro Tag ("tpd") erreicht, muss Sierra Madre an First Majestic zusätzlich 10.000.000 US-Dollar in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zahlen, der dem Marktpreis (gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Stammaktien entspricht, vorbehaltlich einer Höchstzahl von 10.575.385 Stammaktien, mit der Maßgabe, dass, falls der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Stammaktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl an Stammaktien nicht 10.000.000 US-Dollar beträgt, der verbleibende Restbetrag in bar gezahlt wird.

Alle im Zusammenhang mit der Übernahme an First Majestic ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Stammaktien endet. Darüber hinaus hat First Majestic den folgenden vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkungen für alle ausgegebenen Stammaktien zugestimmt:

Freigabetermine Anteil der insgesamt hinterlegten Wertpapiere, die freigegeben werden sollen 19. Dezember 2026 25 % 19. Juni 2027 25 % 19. Dezember 2027 25 % 19. Juni 2028 25 %

Da First Majestic ein Insider des Unternehmens ist, handelt es sich bei der Akquisition um eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 "Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften" ("MI 61-101"). Sierra Madre stützte sich auf die Befreiung von der Anforderung einer formellen Bewertung für die Akquisition gemäß Unterabschnitt 5.5(b) des MI 61-101, da ihre Aktien nicht an einem bestimmten Markt notiert sind. Sierra Madre war nicht von den in MI 61-101 festgelegten Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre befreit, und die Übernahme wurde mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Sierra Madre am 28. April 2026 genehmigt, wobei für die Zwecke von MI 61-101 die Stimmen nicht berücksichtigt wurden, die mit Aktien verbunden sind, die von First Majestic oder anderen in Abschnitt 8.1(2) MI 61-101 unter den Punkten (a) bis (d) beschriebenen Personen gehalten werden . Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsrundschreiben der Geschäftsführung vom 24. März 2026, das auf der Website von Sierra Madre unter www.sierramadregoldandsilver.com sowie im Profil von Sierra Madre auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Parallele Finanzierung

Parallel zur Übernahme schloss Sierra Madre eine vermittelte Privatplatzierung von Bezugsscheinen von Sierra Madre (die "Bezugsscheine") zu einem Preis von 1,30 Dollar pro Bezugsschein (die "parallele Finanzierung") gemäß einer Vermittlungsvereinbarung vom 14. Januar 2026 (die "Vermittlungsvereinbarung") zwischen Sierra Madre, Beacon Securities Limited ("Beacon") als Lead-Agent und alleiniger Bookrunner sowie einem Konsortium von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp., BMO Capital Markets und VSA Capital Limited (zusammen mit Beacon die "Agenten").

Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Finanzierung gab Sierra Madre insgesamt 44.231.300 Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 57.500.690 $ aus, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Agenten, und zwar in zwei Tranchen: (i) am 14. Januar 2026, schloss Sierra Madre die erste Tranche ab und gab 30.521.724 Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 39.678.241 Dollar aus; und (ii) am 30. Januar 2026 schloss Sierra Madre die zweite und letzte Tranche ab und gab 13.709.576 Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von insgesamt 17.822.449 $ aus.

Jede Zeichnungsurkunde galt unmittelbar vor Abschluss der Übernahme als ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung in eine Stammaktie umgewandelt. Sierra Madre verwendete den Nettoerlös aus der gleichzeitigen Finanzierung zur Finanzierung des Abschlusses der Übernahme und beabsichtigt, den Rest des Nettoerlöses für die Exploration und Erschließung von Del Toro sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Frühwarnmitteilung

Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags erwarb First Majestic bei Abschluss der Übernahme 10.870.000 Stammaktien zu einem fiktiven Preis von 1,30 $ pro Stammaktie.

Unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme hielt First Majestic 51.563.076 Stammaktien von Sierra Madre als wirtschaftlicher Eigentümer oder unter ihrer Kontrolle, was auf nicht verwässerter Basis etwa 26,18 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht.

Infolge der Übernahme hält First Majestic nun insgesamt 62.433.076 Stammaktien, was zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung auf nicht verwässerter Basis etwa 24,77 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht.

Die von First Majestic erworbenen Stammaktien dienen Anlagezwecken. First Majestic hat derzeit nicht die Absicht, eine der in den Absätzen (a) bis (k) von Punkt 5 des Formulars 62-103F1 der National Instrument 62-103 "The Early Warning System and Related Take-over Bid and Insider Reporting Issues" ("NI 62-103") aufgeführten Transaktionen durchzuführen, jedoch kann First Majestic in Zukunft je nach Marktbedingungen, Planänderungen und/oder anderen relevanten Faktoren Wertpapiere von Sierra Madre erwerben oder veräußern, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung und der entsprechende Frühwarnbericht von First Majestic (der "Frühwarnbericht"), der voraussichtlich in Kürze auf SEDAR+ eingereicht wird, stellen die erforderliche Offenlegung gemäß Abschnitt 5.2 des National Instrument 62-104 "Take-Over Bids and Issuer Bids" ("NI 62-104") dar.

Der Frühwarnbericht, der bei SEDAR+ eingereicht wird, erfüllt die Anforderung von Abschnitt 5.2 der NI 62-104, wonach der Frühwarnbericht von einem Erwerber - in diesem Fall von First Majestic - bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Rechtsordnungen einzureichen ist, in denen Sierra Madre ein berichtspflichtiger Emittent ist, und die die gemäß Abschnitt 3.1 der NI 62-103 vorgeschriebenen Informationen, einschließlich der im Formular 62-103F1 geforderten Angaben.

Eine Kopie des von First Majestic im Zusammenhang mit der Übernahme eingereichten Frühwarnberichts wird im Profil von First Majestic auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetall-Erschließungs- und Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, liegt. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 tpd gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

778-820-1189

Kontakt bei Sierra Madre:

mailto:investor@sierramadregoldandsilver.com

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Silber- und Goldförderung in Mexiko und den Vereinigten Staaten konzentriert. First Majestic besitzt und betreibt derzeit vier produzierende Untertagebergwerke in Mexiko: die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (First Majestic hält eine 70-prozentige Beteiligung am Los-Gatos-Joint-Venture, das die Mine besitzt und betreibt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio an Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA), deren Wiederinbetriebnahme das Unternehmen derzeit vorantreibt.

First Majestic ist stolz darauf, eine eigene Prägeanstalt, First Mint, LLC, zu besitzen und zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Verkauf anzubieten. Barren, Ingots, Münzen und Medaillen können online unter www.firstmint.com zu einigen der niedrigsten Aufschläge auf dem Markt erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anmailto:info@firstmajestic.com , besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

Im Namen des Vorstands der First Majestic Silver Corp.,

"Keith Neumeyer"

Keith Neumeyer

Vorstandsvorsitzender der First Majestic Silver Corp.

Ansprechpartner bei First Majestic:

mailto:info@firstmajestic.com

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Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind die Parteien von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter, dass Sierra Madre über ausreichendes Kapital zur Finanzierung ihrer geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten in Del Toro verfügen wird und dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder Marktbedingungen kommen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten der Parteien liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sierra Madre wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten abweichen; sie basieren auf Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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