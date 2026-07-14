Vancouver, British Columbia / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es von der SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, der für Umweltgenehmigungen zuständigen mexikanischen Bundesbehörde) die Genehmigung für Bohrungen im East District des Silber-Gold-Komplexes der Guitarra-Mine erhalten hat. Die Genehmigung umfasst 22 Bohrplattformen, von denen aus mehrere Bohrlöcher gebohrt werden können.

Auf der Grundlage detaillierter Oberflächenkartierungen, Aufschlüssen in den zugänglichen alten Abbaustätten sowie historischer Daten und Karten wurde ein 3D-Modell der Adersysteme im Ostbezirk erstellt. Die Bohrungen dienen der Erprobung von bis zu 30 verschiedenen kartierten Adersystemen und bilden die erste Phase eines vollständig budgetierten 30.000-Meter-Bohrprogramms.

Das Unternehmen holt derzeit Angebote von mehreren Bohrunternehmen für die erste Phase des Bohrprogramms ein. Sobald ein Auftragnehmer ausgewählt wurde, rechnet das Unternehmen damit, dass die Bohrungen innerhalb von 60 Tagen beginnen.

Greg Liller, Chief Operating Officer, kommentierte: "Das Explorationsteam hat bei der Kartierung an der Oberfläche und unter Tage sehr gründliche Arbeit geleistet, alte Berichte, Karten und Schnitte ausfindig gemacht und zusammengestellt sowie ein Strukturmodell entwickelt. Bereits aus der ersten Runde der Oberflächenkartierung im East District waren uns mehrere Adersysteme bekannt, und nun haben wir ein besseres Verständnis der komplexen strukturellen Systeme, die die Mineralisierung bestimmen. Diese Informationen haben es uns ermöglicht, ein 3D-Modell zu erstellen, das als Leitfaden für das bevorstehende Bohrprogramm dienen wird."

Der NI 43-101-Bericht "La Guitarra" aus dem Jahr 2023[1] enthält eine Schätzung des Explorationspotenzials für den Ostbezirk von 0,77 bis 1,54 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,4 bis 3,6 g/t Gold und 440 bis 670 g/t Silber. Diese Schätzung bezieht sich lediglich auf fünf der Adersysteme im East District und deckt eine Gesamtstreichlänge von nur 7,7 km ab. Unsere bisherigen systematischen Arbeiten und Modellierungen haben zahlreiche weitere Adersysteme in einem weitaus größeren Gebiet identifiziert, von denen viele bedeutende historische Abbaustätten enthalten. Wir haben La Guitarra unter anderem deshalb erworben, weil wir davon überzeugt sind, dass der East District eine der besten Explorationsmöglichkeiten in Mexiko darstellt. Ich freue mich sehr darauf, eine Bohrkampagne zu starten, um diese Annahme zu überprüfen."

Explorationspotenzial: Der NI 43-101-Bericht von 2023 enthält eine Schätzung des Explorationspotenzials für den East District. Eine Schätzung des Zielbereichs für die Exploration im East District finden Sie im Zitat aus Abschnitt 9.6 des Berichts. "Im Jahr 2002 schloss Luismin eine Bewertung des Explorationspotenzials im East District (Erzgänge Nuevo Descubrimiento, Las Animas-Socorro, Marmajas-Echada, Magdalena-Zayas und Purisima) ab, wobei die Ergebnisse von Oberflächenkartierungen, historischen Bergbauaufzeichnungen und vorläufigen Bohrungen in Santa Ana (Mina de Agua) herangezogen wurden. Die qualifizierte Person (QP) hat die Schätzungen von Luismin zur Streichlänge und zur Mächtigkeit der Adern, die Annahme einer vertikalen Tiefe von 200 Metern, eine angenommene Schüttdichte von 2,6 sowie einen Bereich von 20 % bis 40 % der Ader, die mineralisiert ist, herangezogen, um eine Tonnage zwischen 0,77 Millionen Tonnen und 1,54 Millionen Tonnen zu schätzen. Eine Schwankungsbreite von ± 20 % um die Durchschnittsgehalte von Luismin wurde herangezogen, um Silbergehalte zwischen 440 g/t und 670 g/t Ag sowie Goldgehalte zwischen 2,4 g/t und 3,6 g/t Au zu schätzen. Die kombinierte Gesamtstreichlänge dieser Adersysteme beträgt 7,7 km. Die potenziellen Mengen und Gehalte sind konzeptioneller Natur; es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Zielgebiet als Mineralressource abgegrenzt wird." Die Mineralressourcenschätzung von 2023 umfasste eine Komponente im Ostbezirk bei Mina de Agua mit einer angezeigten Ressource von 761.000 Tonnen mit einem Gehalt von 159 g/t Silber und 0,19 g/t Gold sowie einer abgeleiteten Ressource von 545.000 Tonnen mit einem Gehalt von 178 g/t Silber und 0,13 g/t Gold.

Bohrpläne für den East District

Die ersten Bohrungen würden vom Gebiet Tlacotal aus durchgeführt, für das das Unternehmen die Oberflächenrechte besitzt und eine Genehmigung für Bergbauaktivitäten erhalten hat (siehe Pressemitteilung vom 27. Januar 2026). Die ersten sieben Bohrlöcher wären subhorizontal und jeweils 1.000 bis 1.500 Meter lang.

Die Modellansichten in den Abbildungen 1 und 2 unten zeigen die Streich- und Neigungsprojektionen der Adern in verschiedenen Farben, wobei die geplanten Bohrlöcher und die Bergwerksanlagen von Rincon weiß dargestellt sind.

Abbildung 3 unten zeigt eine geologische Karte der Konzessionen im East District.

Abbildung 1 - 3D-Modell, Draufsicht

Abbildung 2 - 3D-Adernmodell mit Blick nach Südosten

Abbildung 3 - Oberflächenkartierung des Ostbezirks

Details zu den Bohrungen der ersten Phase

Die vier Bohrlöcher, deren Bohrung von derselben Bohrplattform aus geplant ist (siehe Abbildung 4 unten), dienen der Erkundung des Magdalena-Erzgangsystems, eines ehemals bedeutenden Erzeugers unterhalb der historischen Abbaustätten und in derselben Höhenzone, die in der Rincon-Mine am ertragreichsten war.

Die drei weiteren Bohrlöcher, deren Bohrung von separaten Bohrplattformen aus geplant ist, sollen die Adern untersuchen, die in der Mine "Los Locos" produktiv waren. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, sollen diese Bohrlöcher für Keilbohrungen genutzt werden, um Infill- und Offset-Bohrlöcher zu erstellen, zusammen mit weiteren Bohrungen von den zusätzlich genehmigten Bohrplattformen aus.

Siehe Abbildung 4 unten für einen Querschnitt, der die geplanten Bohrverläufe zeigt.

Abbildung 4 - Querschnitte des Gebiets Los Locos und Magdalena

Derzeit laufen Gespräche zur Sicherung des Zugangs zur Oberfläche im Bereich der Rincon-Mine, was es Sierra Madre ermöglichen würde, eine separate Bohrgenehmigung zu erhalten. Die ersten Bohrungen in der Rincon-Mine würden aus neun Bohrlöchern mit einer Länge von jeweils 600 bis 1.000 Metern bestehen, die darauf ausgelegt sind, mehrere Adern zu durchschneiden. Die Lage historischer Untertagebauwerke wurde durch die Kombination mehrerer Karten und Schnitte aus alten Berichten sowie durch Vermessung und Kartierung historischer Bauwerke geschätzt.

Eine zweite Bohrrunde wird auf den Ergebnissen dieser ersten neun Bohrlöcher basieren. Abbildung 5 unten zeigt die geplanten Bohrlöcher und historischen Untertageanlagen in Weiß sowie die Adernmodelle in verschiedenen Farben.

Darüber hinaus sind Bohrungen in den Aderensystemen "Inca" und "La Palma" nördlich der Guitarra-Mine geplant. Die Genehmigungen für dieses Gebiet liegen bereits vor.

Abbildung 5 - Bohrungen im Bereich der Mine Rincon

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Betrieb, der Exploration und der Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko liegt. Die Guitarra-Mine ist ein genehmigter Untertagebau, zu dem eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 tpd gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat Schlüsselrollen bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betrieben sowie den Ergebnissen von Testabbau und -verarbeitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte sowie eines höheren technischen Risikos eines Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

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Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

#_ftnref1 Eine Kopie des NI 43-101-Berichts für das Jahr 2023, der von TechSer Mining Consultants Ltd. ("TechSer") aus Vancouver, B.C., durch David Thomas, P.Geo. und QP Geology sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, unter dem Titel "La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko" mit Stichtag 24. Oktober 2023, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85106Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85106&tr=1



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