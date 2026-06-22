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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) leitet Verfahren zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG auf die VIG ein (Squeeze-out § 327a AktG)



22.06.2026 / 15:20 CET/CEST

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Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Wien/Österreich, hat dem Vorstand der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (ISIN: DE0008435967 / DE000A30UXXX) heute mitgeteilt, dass sie die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (Minderheitsaktionäre) auf die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. Squeeze-out) anstrebt.



Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hält unmittelbar und mittelbar aufgrund der Zurechnung nach § 327a Absatz 2 AktG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 AktG insgesamt Aktien der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG in Höhe von mehr als 99 vom Hundert des Grundkapitals der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und ist damit deren Hauptaktionärin im Sinne von § 327a Absatz 1 Satz 1 AktG.



Die Höhe der angemessenen Barabfindung, die die Hauptaktionärin den Minderheitsaktionären der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG für die Übertragung der Aktien gewährt, ist noch nicht festgelegt und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Der aktienrechtliche Squeeze-out wird mit dem zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und seiner Eintragung im Handelsregister wirksam.



Kontakt:

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

Dr. Peter Ott

CFRO

Ostendstraße 100

90334 Nürnberg

0911 531-4869

Peter.Ott@nuernberger.de





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