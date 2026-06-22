Kinaxis Maestro ermöglicht einheitliche Planung für schnellere Entscheidungen und bessere Ergebnisse in einem komplexen nordamerikanischen Netzwerk

Kinaxis (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Steuerung von Lieferketten, hat heute den Ausbau der Partnerschaft mit ScottsMiracle-Gro, dem führenden Anbieter von Markenprodukten für Rasen- und Gartenpflege in Nordamerika, bekannt gegeben. Ziel ist die Optimierung der Lieferkettenplanung des Unternehmens im Rahmen einer umfassenden Transformationsinitiative. Dabei bilden die Erfolge und Ergebnisse der letzten Jahre eine gute Grundlage.

Das Geschäftsumfeld von ScottsMiracle-Gro ist geprägt von saisonalen Schwankungen, regionalen Wetterbedingungen, Werbeaktionen der Einzelhändler und sich änderndem Verbraucherverhalten. Um die Nachfrage genauer prognostizieren zu können und die Lieferkette in ganz Nordamerika besser zu koordinieren, investiert das Unternehmen nun noch mehr in die Kinaxis Maestro-Plattform.

Mit dieser Transformation zeigt das Unternehmen, dass es den Fokus auf Supply-Chain-Technologie legt. Durch die Verknüpfung von Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung auf einer einzigen Plattform soll die Reaktionsfähigkeit verbessert werden. Weitere Ziele sind die Optimierung der Leistung und die bessere Bewältigung von Schwankungen. Gleichzeitig werden so das langfristige Wachstum und die betriebliche Effizienz gefördert.

Vor der Zusammenarbeit mit Kinaxis hatte ScottsMiracle-Gro Arbeitsabläufe manuell gesteuert. Da diese nur in begrenztem Umfang über die Geschäftsbereiche hinweg standardisiert waren, wurde eine schnelle Reaktion in Zeiten hoher Nachfrage erschwert. Durch die Umstellung auf eine einheitliche, KI-gestützte Plattform schafft das Unternehmen die Voraussetzungen für ein weitgehend einheitliches Planungsmodell, mit dem Entscheidungen in Echtzeit koordiniert werden, was durch bessere Geschäftsergebnisse den Nutzen von Kunden und Verbrauchern erhöht.

"Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns im Mittelpunkt", sagte David Huskisson, Senior Vice President, bei ScottsMiracle-Gro "Um hochwertige, zuverlässige Produkte genau dann und dort zu liefern, wo und wann die Verbraucher sie benötigen, brauchen wir eine Lieferkettenplattform, die dynamisch, zuverlässig und reaktionsschnell ist. Dank Kinaxis können wir die Nachfrage besser steuern und Schwankungen bewältigen, während wir gleichzeitig unsere Wachstumsziele erreichen und den Service für unsere Einzelhandelspartner verbessern."

Die fortschrittlichen Funktionen zur Szenarioplanung und -koordination waren ein entscheidender Faktor für die Entscheidung. Dank der Fähigkeit, Wetteränderungen, Materialengpässe und Produktionskompromisse in Maestro in Echtzeit zu modellieren, kann ScottsMiracle-Gro schneller auf sich ändernde Bedingungen reagieren beispielsweise auf einen plötzlichen Nachfrageschub, der durch das erste warme Frühlingswochenende ausgelöst wird. Gleichzeitig lässt sich das Risiko von Lieferengpässen verringern sowie Ineffizienzen beseitigen.

"ScottsMiracle-Gro ist an der Schnittstelle zwischen Nachfrageschwankungen und hohen Kundenerwartungen tätig",sagte Mark Morgan, President of Global Commercial Operations bei Kinaxis "Mit Maestro lässt sich eine stärker vernetzte, agile Lieferkette erstellen, die Veränderungen wahrnehmen, Optionen bewerten und souverän darauf reagieren kann. Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit und die Zusammenführung von Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung auf einer einzigen Plattform können Teams unternehmensweit Maßnahmen koordinieren, sich schneller an Schwankungen anpassen und sich in einem zunehmend unvorhersehbaren Markt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

David Huskisson wird am 23. Juni um 9:50 Uhr CDT gemeinsam mit Razat Gaurav, dem CEO von Kinaxis, auf der "Reuters Supply Chain USA" eine Keynote halten mit dem Titel Operative Koordination in der Praxis: Volatilität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln Sie werden zeigen, wie die Verknüpfung von Plänen, Entscheidungen und koordinierten Maßnahmen den Teams der Lieferkette und des operativen Geschäfts zugute kommt. Maestro führt zu einer besseren Abstimmung und Umsetzung.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine branchenführende Plattform für die Planung und Koordination der Lieferkette erfahren möchten, besuchen Sie www.kinaxis.com

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

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