Die Elektromobilität polarisiert - an der Börse wie auf der Straße. Während Stellantis nach einem Kursverlust von 80 % vermeintlich auf Schnäppchenniveau notiert, zahlen Anleger für den schwedischen Lkw-Marktführer Volvo einen saftigen Bewertungsaufschlag. Dazwischen tummelt sich mit Pure One ein australischer Micro-Cap, der das kapitalintensive Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen nach dem Apple-Prinzip neu erfindet - und laut Analysten das Potenzial zum Tenbagger mitbringt. Drei Unternehmen, drei Risikoprofile, ein gemeinsames Thema: Wer hat im Rennen um den emissionsfreien Antrieb die Stoßstange vorn? Eine Bestandsaufnahme.Den vollständigen Artikel lesen ...
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