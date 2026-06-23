Basel - Der Reisedetailhändler Avolta baut seine Präsenz in Asien weiter aus und steigt über eine Akquisition in den japanischen Travel-Retail-Markt ein. Das Unternehmen übernimmt 100 Prozent von DFS Okinawa, wie es am Dienstag mitteilte. DFS Okinawa betreibt den Angaben zufolge Verkaufsflächen an den internationalen und nationalen Terminals des Flughafens Naha sowie die Okinawa Downtown Galleria. Das Unternehmen gehört zur DFS-Gruppe, die mehrheitlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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