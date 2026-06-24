Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt

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Cameco. Uranium Energy Corp. Denison. NexGen. Centrus. Das sind die Namen, die jeder kennt. Das sind die Unternehmen, über die institutionelle Investoren sprechen.

Dieser Artikel wird im Auftrag Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) veröffentlicht.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das sind die Uranfirmen, die bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht haben.

Doch jeder Uran-Bullenmarkt stellt irgendwann dieselbe Frage:

Wer ist der Nächste?

Denn während die großen Gewinner bereits entdeckt wurden, suchen Investoren weiterhin nach dem nächsten Unternehmen mit dem Potenzial für außergewöhnliche Renditen.

Und genau hier taucht zunehmend ein Name auf:

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q).



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Vor allem nachdem die Aktie gerade bei 0,61 CAD schloss und damit den stärksten Handelstag ihrer Geschichte verzeichnete - ein Plus von 29,8% an nur einem einzigen Tag.

Die großen Namen wurden bereits neu bewertet

Beginnen wir mit den Fakten.

Der Uranmarkt hat seine größten Gewinner bereits hervorgebracht.

Cameco (NYSE: CCJ)

Der König des Uransektors.

Rund 46% Kursgewinn in den vergangenen zwölf Monaten

Gewinnwachstum von 87,5%

Verschuldungsgrad von nur 0,14

Marktkapitalisierung im zweistelligen Milliardenbereich

Cameco ist ein hervorragendes Unternehmen.

Aber kaum jemand kauft Cameco heute noch mit der Erwartung einer Verzehnfachung.

Diese Phase liegt hinter dem Unternehmen.

Der Markt kennt die Story bereits.

Die Bewertung spiegelt das wider.

Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC)

Einer der beliebtesten Uranentwickler am Markt.

Keine Schulden

Sehr starke Bilanz

Erwartetes Umsatzwachstum von fast 48% pro Jahr

Investoren bezahlen heute bereits für zukünftige Produktion.

Auch hier gilt:

Ein starkes Unternehmen.

Aber längst entdeckt.

Denison Mines (NYSE: DNN)

Ein weiterer Favorit vieler Uraninvestoren.

Obwohl das Unternehmen noch nicht produziert und eine höhere Verschuldung aufweist, wird Denison aufgrund seines zukünftigen Produktionspotenzials hoch bewertet.

Der Markt bewertet nicht die Gegenwart.

Er bewertet die Zukunft.

NexGen Energy (NYSE: NXE)

Eine der bekanntesten Entwicklungsstories im Uransektor.

Flaggschiffprojekt Rook I

Starke Bilanz

Keine Schulden

Enorme institutionelle Unterstützung

Auch hier handelt es sich um ein Qualitätsunternehmen.

Aber ebenfalls um ein Unternehmen mit einer Bewertung in Milliardenhöhe.

Centrus Energy (NYSE: LEU)

Eines der strategisch wichtigsten Kernbrennstoff-Unternehmen Amerikas.

Profitabel.

Politisch relevant.

Direkter Profiteur der amerikanischen Nuklearstrategie.

Und längst im Fokus institutioneller Investoren.

Das Problem beim Kauf der Giganten

Es gibt nichts auszusetzen an den großen Namen.

Aber seien wir ehrlich.

Die größten Gewinne im Rohstoffsektor werden selten erzielt, nachdem jeder die Geschichte bereits kennt.

Die größten Renditen entstehen häufig dort, wo Investoren frühzeitig eine neue Story entdecken.

Bevor die Wall Street kommt.

Bevor die großen Fonds kommen.

Bevor das Nasdaq-Listing erfolgt.

Bevor die Ressource definiert wird.

Bevor die entscheidende Entdeckung gemacht wird.

Hier kommt Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) ins Spiel

Jetzt wird es interessant.

Anders als viele andere Uranstories versucht Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) nicht, einen Distrikt von Grund auf neu zu entdecken.

Copper Mountain verfügt bereits über:

Historische Uranproduktion

Rund 2.000 historische Bohrlöcher

Umfangreiche Minenplanung durch Union Pacific

Mehrere historische Lagerstätten

Moderne geophysikalische Distrikt-Daten

Über 100 neu identifizierte Anomalieziele

Und vielleicht am wichtigsten:

Das Unternehmen befindet sich auf dem Weg zur 100-prozentigen Kontrolle des gesamten Distrikts durch die Übernahme von Rush Rare Metals.

Die Chance namens Copper Mountain

Viele Investoren unterschätzen noch immer das Potenzial von Copper Mountain.

Historisch investierte Union Pacific Berichten zufolge inflationsbereinigt rund:

125 Millionen CAD

in Exploration und Entwicklung.

Das ist kein typisches Junior-Budget.

Das ist ernsthafte geologische Arbeit.

Ernsthafte Validierung.

Und all das geschah, bevor der Uranmarkt 1980 kollabierte.

Heute befindet sich die Situation in einem völlig anderen Umfeld.

Die Uranpreise notieren nahe mehrjähriger Höchststände.

Die Vereinigten Staaten benötigen dringend neue heimische Uranquellen.

Und Copper Mountain liegt in Wyoming - dem wichtigsten Uranstaat Amerikas.

Dann kam Silicon Valley

Und dann geschah etwas Unerwartetes.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) verkaufte sein Red-Basin-Projekt.

Nicht weil das Unternehmen Kapital benötigte.

Sondern weil sich eine außergewöhnliche Gelegenheit bot.

Das Unternehmen:

Kaufte Red Basin für rund 525.000 CAD

Verkaufte das Projekt für rund 3,4 Millionen CAD

Behielt einen 10%-Free-Carried-Interest

Stärkte die Treasury erheblich

Doch die eigentliche Story war nicht der Verkauf.

Es war der Käufer.

Subatomic wird unterstützt von:

8VC

und

Overmatch Ventures

8VC verwaltet mehr als 6 Milliarden US-Dollar und gehört zum Technologie-Ökosystem rund um Peter Thiel, den Mitgründer von PayPal und Palantir.

Man sollte sich bewusst machen, was das bedeutet.

Einige der intelligentesten Technologie-Investoren Amerikas beginnen, direkt in Uran einzusteigen.

Nicht über ETFs.

Nicht über Futures.

Sondern über reale Uranprojekte.

Das ist ein bedeutender Wandel.

AI verändert alles

Warum interessieren sich Technologie-Investoren plötzlich für Uran?

Weil AI ein gewaltiges Problem hat.

Energie.

Und zwar sehr viel Energie.

Meta sichert sich Nuklearstrom.

Microsoft sichert sich Nuklearstrom.

Regierungen beschleunigen Genehmigungen.

Small Modular Reactors werden zur strategischen Priorität.

Und all das funktioniert nicht ohne Uran.

Zum ersten Mal entwickelt sich die Uran-Story zu einer AI-Story.

Und genau das beginnt der Markt zu verstehen.

Der Nasdaq-Joker

Dann gibt es noch einen weiteren potenziellen Kurstreiber.

Das Management hat bestätigt, dass bereits an einem möglichen Listing an einer großen US-Börse gearbeitet wird.

Das bedeutet:

NASDAQ

NYSE

oder möglicherweise beide Optionen.

Sollte dies gelingen, würde Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) plötzlich einem völlig neuen Investorenkreis zugänglich werden.

Einem deutlich größeren Kapitalmarkt.

Einer deutlich größeren institutionellen Anlegerbasis.

Und möglicherweise einer völlig neuen Bewertungsdimension.

Warum Investoren aufmerksam werden

Der Markt bewertet Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) nicht für das, was das Unternehmen bereits geschaffen hat.

Er beginnt, das Unternehmen für das zu bewerten, was daraus werden könnte.

Ein vollständig konsolidierter Uran-Distrikt.

Eine strategische amerikanische Uranstory.

Ein Unternehmen mit Verbindungen zu Silicon-Valley-Kapital.

Ein potenzieller Nasdaq-Kandidat.

Ein Uranentwickler in einer der wichtigsten Jurisdiktionen Nordamerikas.

Das sind starke Zutaten.

Fazit

Die großen Gewinner des Uransektors haben bereits Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht.

Cameco.

UEC.

Denison.

NexGen.

Centrus.

Diese Unternehmen haben ihren Erfolg verdient.

Doch jeder Zyklus bringt eine neue Generation von Gewinnern hervor.

Mit einem Kurs von 0,61 CAD gehört Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) zu den wenigen Uranstories, bei denen Investoren noch darüber diskutieren, was daraus werden könnte - und nicht nur darüber, was bereits vorhanden ist.

Copper Mountain ist noch nicht vollständig erbohrt.

Der Distrikt ist noch nicht vollständig konsolidiert.

Das US-Listing ist noch nicht erfolgt.

Und der Markt beginnt gerade erst zu verstehen, warum Silicon-Valley-Kapital in Uran investiert.

Die Giganten wurden bereits entdeckt.

Die Frage, die sich Investoren jetzt stellen, lautet:

Könnte Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) einer der nächsten großen Gewinner dieses Uranzyklus werden?



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