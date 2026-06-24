Mitteilung der Robus Capital Management GmbH:
Robus Capital unterstützt erfolgreiche finanzielle Neuaufstellung von LR Health & Beauty- Außergerichtliche Restrukturierung des EUR 130 Millionen Nordic-Bonds erfolgreich umgesetzt - Robus Capital begleitete den Prozess als Mitglied der Ad-hoc-Gruppe - Transaktion zählt zu den strukturell anspruchsvolleren grenzüberschreitenden Nordic-Bond-Restrukturierungen der vergangenen Jahre
Robus Capital hat die finanzielle Neuaufstellung von LR Health & Beauty SE gemeinsam mit weiteren Anleihegläubigern als Teil der Ad-hoc-Gruppe begleitet. Die Transaktion umfasste die einvernehmliche außergerichtliche Restrukturierung der erstrangig besicherten EUR 130 Millionen Nordic-Bond-Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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