Der eGain AI Agent bringt vertrauenswürdiges Wissen und Echtzeitunterstützung in die modernsten Contact Center von heute

SUNNYVALE, Kalifornien, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN ) hat heute den eGain AI Agent for Zoom Contact Center vorgestellt. Die Lösung stellt vertrauenswürdige, KI-gestützte Antworten und Funktionen direkt in der Zoom-Plattform bereit. Die Integration gibt Contact-Center-Mitarbeitern Zugriff auf geprüfte Antworten aus einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle. Dadurch wird die Bearbeitungszeit verkürzt und die Lösung beim Erstkontakt verbessert, während Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen einen klaren Audit-Trail für Interaktionen erhalten. Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center ist im Zoom App Marketplace erhältlich.

Zoom Contact Center steht für eine neue Generation von Contact-Center-Infrastruktur, die speziell für cloudnative Bereitstellung, flexible Integration und KI-fähige Architekturen entwickelt wurde. Mit dieser neuen Integration können Unternehmen, die Zoom einsetzen, ihre Contact-Center-KI weiter stärken, indem sie sie mit einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle verbinden. So lässt sich sicherstellen, dass jede Mitarbeiterinteraktion, jede automatisierte Antwort und jede KI-gestützte Aktion auf korrekten, aktuellen und richtlinienkonformen Inhalten basiert.

Schnellere Antworten, weniger Fehler, geringeres Risiko

Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center analysiert Kundengespräche in Echtzeit, erkennt automatisch das Kundenanliegen und stellt passende Antworten sowie Next-Best-Action-Empfehlungen bereit, noch bevor der Mitarbeiter überhaupt suchen muss. So können sich die Mitarbeiter ganz auf den Kunden konzentrieren, statt während des Gesprächs Wissensdatenbanken zu durchsuchen. Da jede Antwort aus einer zentralen, governance-gestützten Wissensbasis mit vollständigen Quellenangaben stammt, können selbst neue Mitarbeiter vom ersten Tag an korrekten Service auf Expertenniveau bieten.

Für Unternehmen in regulierten Branchen kann eine falsche Antwort eine negative Customer Experience verursachen und Compliance-Risiken schaffen. Für solche Interaktionen nutzt der eGain AI Agent Case-Based Reasoning, um klar vorgegebene Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitzustellen, die auf dem unternehmenseigenen Wissen sowie den Richtlinien und Verfahren der Organisation basieren. Die Mitarbeiter folgen jedes Mal dem korrekten Prozess, wobei jede Interaktion einen nachvollziehbaren Audit-Trail erzeugt, der genau zeigt, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist.

Von Antworten zu Aktionen

Wenn eine Kundenanfrage mehr als nur eine Antwort erfordert, kann der eGain AI Agent externe Systeme abfragen und Transaktionen im Auftrag des Kunden ausführen, ohne dass die Mitarbeiter zwischen Tools wechseln oder an ein anderes System übergeben müssen. Jede Aktion basiert auf geprüftem, richtlinienkonformem Wissen. So erhalten Unternehmen die Geschwindigkeit der KI-Automatisierung mit den Leitplanken, die ihre Compliance-Teams verlangen.

Da Zoom Contact Center auf einer offenen API-first-Architektur basiert, kann der eGain AI Agent die Komponierbarkeit der Plattform voll ausschöpfen, sich in bestehende CRM- und Ticketsysteme integrieren und festlegen, wie und wo Wissen und Aktionen innerhalb des Mitarbeiter-Workflows angezeigt werden.

Teil eines wachsenden Portfolios an Contact-Center-Connectors

Diese neue Integration erweitert die bestehende CCaaS-Abdeckung von eGain, die bereits Amazon Connect, Genesys und Talkdesk umfasst, und bietet Unternehmen eine einheitliche Wissensbasis, unabhängig davon, welche Contact-Center-Plattform sie einsetzen. Sie ist zudem Teil von eGain AI Knowledge Connectors, der breiteren Integrationsarchitektur von eGain, die Unternehmenswissen über CCaaS-Plattformen, UCaaS-Tools, KI-Modelle, Geschäftsanwendungen und Entwicklerumgebungen hinweg zusammenführt - mit Dutzenden von Integrationen, die im eGain Marketplace verfügbar sind.

"Contact Center stehen unter Druck, schnelleren und konsistenteren Service zu bieten und gleichzeitig Kosten zu kontrollieren sowie Compliance sicherzustellen. Die Plattformen, für die sich führende Unternehmen heute entscheiden, sind von Anfang an auf KI ausgelegt, und das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Durch die Einbindung des eGain AI Agent in Zoom Contact Center geben wir Unternehmen die Möglichkeit, KI in Live-Kundeninteraktionen einzusetzen, mit der Gewissheit, dass jede Antwort und jede Aktion korrekt, richtlinienkonform und nachvollziehbar ist", so Ashu Roy, CEO von eGain.

"Unternehmen suchen nach praktischen Möglichkeiten, KI so einzusetzen, dass die Customer Experience verbessert wird und zugleich Vertrauen und Governance gewahrt bleiben", erklärt Kentis Gopalla, Head of Product, Zoom CX Ecosystem. "Diese Integration zeigt, wie unser offenes Ökosystem Kunden dabei unterstützt, den Nutzen von Zoom CX durch spezialisierte KI-Lösungen zu erweitern, die für mehr Effizienz, Konsistenz und bessere Ergebnisse für Mitarbeiter und Kunden sorgen."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com.

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