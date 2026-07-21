Auszeichnung bestätigt die transformativen KI-Ergebnisse, die Kunden mit der Wissensplattform des Unternehmens erzielen

SUNNYVALE, Kalifornien, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), Anbieter einer KI-gestützten Wissensplattform für den Kundenservice, hat heute bekannt gegeben, im ersten Gartner Magic Quadrant für Wissensmanagementsysteme im Kundenservice als Leader eingestuft worden zu sein.

Wir sind der Auffassung, dass diese Bewertung Wissensmanagement für den Kundenservice als eigenständige Kategorie von Infrastruktursoftware etabliert - mit eGain als einem der führenden Anbieter. Weltweit setzen Global-2000-Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors auf eGain, um ihre Kundenserviceprozesse insbesondere in stark regulierten Branchen zu automatisieren.

Der eGain AI Knowledge Hub bündelt Content Governance, rollenbasierte Personalisierung und lückenlose Nachvollziehbarkeit in einer zentralen Plattform. Grundlage dafür ist das unternehmenseigene AI-KnowledgeOps-Framework, das Wissen erfasst, kuratiert, verifiziert und zielgerichtet bereitstellt. Dadurch basieren KI-gestützte Dialoge ausschließlich auf freigegebenen Inhalten. Kontinuierliche Evaluierungen, Quellenangaben und integrierte Schutzmechanismen stellen sicher, dass automatisierte Antworten korrekt und regelkonform bleiben. Mit eGain Composer steht Unternehmen eine Full-Stack-Entwicklungsplattform mit APIs, SDKs und MCP-Servern zur Verfügung, auf deren vertrauenswürdiger Wissensbasis sich agentische KI-Workflows entwickeln lassen.

"Wir freuen uns sehr, von Gartner in diesem allerersten Magic Quadrant als Leader ausgezeichnet worden zu sein", sagt Ashu Roy, Chairman und Chief Executive Officer von eGain. "Gerade im Zeitalter der KI ist vertrauenswürdiges Wissen der entscheidende Erfolgsfaktor für die Automatisierung des Kundenservice."

Auch G.T. Sweeney, CIO von Healthfirst, einem der führenden US-Krankenversicherer, bestätigt dies: "Das Gesundheitswesen ist komplex. Unsere Aufgabe bei Healthfirst besteht darin, unseren Mitgliedern den Zugang zu den Leistungen und der hochwertigen Versorgung zu erleichtern, die sie benötigen. Mit eGain greifen alle unsere Teams auf dieselbe verifizierte und stets aktuelle Wissensbasis zu. So erhalten unsere Mitglieder jederzeit konsistente, präzise und zeitnahe Informationen."

"Unsere Kunden bestätigen immer wieder, dass zuverlässige KI im Kundenservice nicht allein von besseren Modellen abhängt, sondern vor allem von einer hochwertigen Wissensbasis", sagt John Copeland, VP of Marketing bei eGain. "Diese Auszeichnung macht deutlich, dass die Zukunft der Enterprise-KI auf gesteuertem Wissen als vertrauenswürdiger Grundlage für menschliche und KI-gestützte Service-Agenten basiert."

Die eGain-Plattform ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zur Auszeichnung von eGain sowie zum Ansatz des Unternehmens für KI-fähiges Wissensmanagement finden Sie unter www.eGain.com.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Knowledge Management Systems for Customer Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026. Gartner, Critical Capabilities for Knowledge Management Systems for Customer Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieses Research aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder ihren verbundenen Unternehmen in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über eGain

eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierzu zählen unter anderem Aussagen zur Marktposition von eGain, zu den Leistungsmerkmalen seiner Produkte sowie zu den erwarteten Vorteilen für Kunden. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können.

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