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25.06.2026 20:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group stellt Antrag auf Eigenverwaltung zur Sanierung des Geschäftsbetriebs

DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Planethic Group stellt Antrag auf Eigenverwaltung zur Sanierung des Geschäftsbetriebs

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

Planethic Group AG: Planethic Group stellt Antrag auf Eigenverwaltung zur Sanierung des Geschäftsbetriebs

Ludwigsfelde (pta000/25.06.2026/20:15 UTC+2)

Ludwigsfelde, den 25. Juni 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute beschlossen, bei dem zuständigen Amtsgericht Berlin einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen. Ziel dieses Schrittes ist es, die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen fortzuführen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern.

Nach eingehender Prüfung der wirtschaftlichen Situation ist der Vorstand zu der Überzeugung gelangt, dass die Fortführung des Unternehmens im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sanierung bietet. Der operative Geschäftsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner können weiterhin wie gewohnt mit der Gesellschaft zusammenarbeiten.

Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bezieht sich ausschließlich auf die Planethic Group AG. Tochtergesellschaften und Beteiligungen sind von dem Verfahren nicht betroffen.

Die Eigenverwaltung nach den Vorschriften der Insolvenzordnung ermöglicht es dem Vorstand, die Gesellschaft unter Aufsicht eines vom Insolvenzgericht zu bestellenden Sachwalters weiterhin selbst zu führen und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.

Die Belegschaft wird zeitnah über die aktuelle Situation informiert. Die Entgeltansprüche der Beschäftigten sind im Rahmen des Insolvenzgeldes für die gesetzlich vorgesehenen Zeiträume abgesichert.

Der Vorstand wird in den kommenden Wochen gemeinsam mit den wesentlichen Beteiligten des Verfahrens die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen weiter vorantreiben und die Grundlagen für eine nachhaltige Sanierung schaffen.

Vor dem Hintergrund des heute beschlossenen Insolvenzantrags in Eigenverwaltung wird die für den 21. Juli 2026 einberufene Gläubigerversammlung der Inhaber der ausstehenden EUR 10.000.000 7,5 % Schuldverschreibungen 2020/2030 (ISIN: DE000A254XXX) abgesagt. Die Einberufung wird aufgehoben; die Gläubigerversammlung findet nicht statt.

Aufgrund der mit dem Insolvenzantrag verbundenen wesentlichen Veränderung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erscheint eine sachgerechte Behandlung der vorgesehenen Beschlussgegenstände derzeit nicht gewährleistet. Die Gesellschaft wird die Anleihegläubiger über den Fortgang des Verfahrens sowie etwaige weitere Maßnahmen rechtzeitig informieren.

Über die Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)

Die 2011 in Berlin gegründete Planethic Group AG ist eine Beteiligungsholding im Bereich Food-Tech mit Fokus auf margenstarke, skalierbare Geschäftsmodelle sowie internationale Expansion.

Das operative Portfolio umfasst die Entwicklung und Vermarktung innovativer pflanzenbasierter Lebensmittel. Dazu zählen ein breites Sortiment an Süßwaren, Snacks sowie Milch- und Fleischalternativen, die in der D-A-CH-Region und Nordamerika vertrieben werden. Darüber hinaus ist Planethic in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel sowie Indoor-Farming aktiv und hält eine Beteiligung im Bereich Technologie-Assets.

Kontakt Planethic:

Sascha Voigt CEO Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de

(Ende)

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Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sascha Voigt 
Tel.:         +49 (0)30 2936378 0 
E-Mail:        IR@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254XXX (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782411300289 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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