Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Planethic Group AG vom 25.06.2026:Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat heute beschlossen, bei dem zuständigen Amtsgericht Berlin einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen. Ziel dieses Schrittes ist es, die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen fortzuführen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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