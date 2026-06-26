Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/06/2026
FR0013230612
1 838
17.2726
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/06/2026
FR0013230612
473
17.3394
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/06/2026
FR0013230612
499
17.1377
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/06/2026
FR0013230612
150
17.0800
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/06/2026
FR0013230612
1 290
16.9778
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/06/2026
FR0013230612
400
17.0600
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/06/2026
FR0013230612
1 480
16.8416
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/06/2026
FR0013230612
784
16.7374
XPAR
TOTAL
6 914
17.0430
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Contacts:
Tikehau Capital