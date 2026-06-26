PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PSP Swiss Property verkauft den Richtipark in Wallisellen. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird erhöht.



26.06.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Medienmitteilung Durch den Verkauf des Entwicklungsprojekts Richtipark in Wallisellen passt PSP Swiss Property ihre Prognose für das Gesamtjahr an. PSP Swiss Property erwartet neu für das Geschäftsjahr 2026 einen EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von CHF 335 Mio. (zuvor: CHF 310 Mio.). Die Anpassung ist einerseits auf den Verkauf des Richtiparks (EBITDA-Beitrag von CHF 40 Mio.) sowie andererseits auf die Zurückstellung eines in der bisherigen EBITDA-Prognose berücksichtigten Verkaufsprojekts zurückzuführen (EBITDA-Wegfall von CHF 15 Mio.). Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen. Der Richtipark, bestehend aus vier Parzellen und fünf Geschäftshäusern mit einer Grundstücksfläche von rund 27'000 m², wurde per 26. Juni 2026 für CHF 150 Mio. an die La Foncière Urban Development S.A. verkauft. Zusätzlich zum Kaufpreis wurden für die Folgejahre Earn-out-Zahlungen von bis zu CHF 24.75 Mio. vereinbart, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind. Die Leerstands-Prognose für das gesamte Immobilienportfolio von 3.5% per Ende 2026 wird von dieser Transaktion nicht tangiert. PSP Swiss Property wird ihr Halbjahresergebnis wie geplant am 18. August 2026 veröffentlichen. Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 Montag, 29. Juni 2026, 9 Uhr (CET): Telefonkonferenz (EN)

CEO Giacomo Balzarini wird die Transaktion sowie die Anpassung der EBITDA-Prognose erläutern.

Registrierung (erforderlich) hier. Agenda Publikation H1 2026 · 18. August 2026 Publikation Q1-Q3 2026 · 10. November 2026 Publikation FY 2026 · 16. Februar 2027 Ordentliche Generalversammlung 2027 · 1. April 2027 Publikation Q1 2027 · 11. Mai 2027 Publikation H1 2027 · 17. August 2027

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 10.1 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 6.7 Mrd. aus. Die 94 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich.



PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

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