Zug - PSP Swiss Property hat den Richtipark in Wallisellen an La Foncière Urban Development verkauft. Das Areal umfasst vier Grundstücke und fünf Geschäftsgebäude mit einer Grundstücksfläche von rund 27'000 Quadratmetern. Der Kaufpreis beträgt 150 Millionen Franken, wie der Immobilienkonzern am Freitag mitteilte. Zusätzlich wurden Earn-out-Zahlungen von bis zu 24,75 Millionen Franken für die Folgejahre vereinbart, die von verschiedenen Faktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab