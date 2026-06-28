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WKN: 850471 | ISIN: US0970231058 | Ticker-Symbol: BCO
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26.06.26 | 21:58
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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Small- & Micro Cap Investment
28.06.2026 06:10 Uhr
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(1)

Der neue Höhenflug in der Flugzeugbranche: Die heimlichen Profiteure

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Wer auf die Luftfahrtbranche blickt, landet meist schnell bei Airbus (ISIN: NL0000235190) oder Boeing (ISIN: US0970231058). Tatsächlich entsteht der aktuelle Aufschwung jedoch nicht nur bei den Flugzeugherstellern selbst. Hinter den bekannten Marken arbeitet ein Netzwerk aus Triebwerksbauern, Wartungsspezialisten, Kabinenausrüstern und Zulieferern, das von steigenden Auslieferungen und vollen Auftragsbüchern profitiert.

Gerade dort zeigt sich derzeit, wie breit der aktuelle Luftfahrtzyklus tatsächlich angelegt ist. Während neue Flugzeuge produziert werden, wächst gleichzeitig der Bedarf an Triebwerken, Wartungskapazitäten, Kabinensystemen und zertifizierten Komponenten.

Der erste Engpass liegt bei den Triebwerken

Kaum ein Bereich spürt die hohe Nachfrage derzeit so deutlich wie die Triebwerkshersteller. Moderne Turbinen zählen zu den komplexesten Bauteilen eines Verkehrsflugzeugs und begleiten eine Maschine oft über Jahrzehnte durch Wartung, Reparatur und Überholung.

GE Aerospace (ISIN: US3696043013) meldete für das erste Quartal 2026 Auftragseingänge von 23,0 Mrd. US-Dollar und profitierte dabei insbesondere vom Geschäft mit zivilen Triebwerken und Services. Damit zeigt sich ein Muster, das derzeit viele Branchenbeobachter beobachten: Nicht nur neue Flugzeuge, sondern auch deren langfristiger Betrieb wird zu einem wichtigen Wachstumstreiber.

Safran verdient nicht nur an neuen Flugzeugen

Noch deutlicher wird dieser Effekt bei Safran (ISIN: FR0000073272). Gemeinsam mit GE Aerospace produziert der französische Konzern im Joint Venture CFM International die LEAP-Triebwerke für die Airbus-A320neo-Familie.

Im ersten Quartal 2026 lieferte CFM 520 LEAP-Triebwerke aus - ein Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wuchs das Geschäft mit zivilen Triebwerksservices um 43,1%.

Während die Öffentlichkeit häufig auf Flugzeugbestellungen blickt, entstehen viele Umsätze der Branche erst nach der Auslieferung. Genau deshalb spielen Wartung, Ersatzteile und technische Dienstleistungen für Unternehmen wie Safran eine zentrale Rolle.

MTU zeigt, warum Wartung zum Milliardenmarkt geworden ist

Auch MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0) profitiert von dieser Entwicklung. Der Münchner Konzern zählt zu den wichtigsten europäischen Triebwerksspezialisten und ist gleichzeitig stark im Wartungsbereich vertreten.

Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 2,2 Mrd. Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich erneut das Geschäft mit Instandhaltung und Überholung ziviler Triebwerke.

Damit zeigt MTU eine Besonderheit des aktuellen Marktumfelds: Selbst wenn Flugzeughersteller ihre Produktionsziele kurzfristig anpassen, bleibt die weltweite Flotte auf Wartung und technische Betreuung angewiesen.

Im Flugzeuginneren wächst ein zweiter Markt

Der Luftfahrtzyklus beschränkt sich allerdings nicht auf Triebwerke. Auch im Kabinenbereich steigen die Anforderungen.

Diehl Aviation entwickelt unter anderem Bordelektronik, Beleuchtungssysteme und Kabinenausstattung für internationale Flugzeugprogramme. Auf der Aircraft Interiors Expo 2026 stellte das Unternehmen neue integrierte Kabinenlösungen vor und treibt gleichzeitig den Aufbau einer neuen Produktionsstätte im rumänischen Craiova voran.

Damit zeigt sich eine weitere Entwicklung: Mit steigenden Flugzeugauslieferungen wächst nicht nur die Nachfrage nach Flugzeugen selbst, sondern auch nach den zahlreichen Systemen im Inneren der Maschinen.

Aerostrukturen werden nach der Spirit-Übernahme neu geordnet

Auch bei großen Flugzeugstrukturen verändert sich derzeit die Marktlandschaft. Boeing hat die Übernahme von Spirit AeroSystems abgeschlossen, während Airbus ausgewählte Spirit-Standorte übernimmt.

Die Transaktion zeigt, welche strategische Bedeutung Strukturbauteile inzwischen besitzen. Hersteller wollen bei kritischen Komponenten mehr Kontrolle über ihre Lieferketten gewinnen und gleichzeitig die Stabilität ihrer Programme absichern.

Für die Branche ist das ein deutliches Signal: Zertifizierte Fertigungskapazitäten werden zunehmend zu einem strategischen Faktor.

FACC profitiert von einer Stärke, die sich nicht kurzfristig kopieren lässt

Genau an dieser Stelle unterscheidet sich die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) von vielen anderen Industrieunternehmen.

Der österreichische Zulieferer liefert Komponenten für internationale Flugzeugprogramme unter anderem für Airbus, Boeing und Embraer. Entscheidend ist dabei nicht allein das Produkt, sondern der Weg dorthin. Neue Bauteile müssen umfangreiche Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsverfahren durchlaufen. Dieser Prozess dauert häufig mehrere Jahre und stellt hohe Anforderungen an Fertigung, Dokumentation und Qualitätssicherung.

Deshalb wechseln Flugzeughersteller ihre Zulieferer in laufenden Programmen nur selten. Für etablierte Anbieter entstehen dadurch oftmals langfristige Produktionsbeziehungen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt FACC zuletzt durch den Ausbau der Zusammenarbeit mit Embraer. Der brasilianische Flugzeughersteller vergab einen neuen Kabinenauftrag an das Unternehmen und zeichnete FACC gleichzeitig zum dritten Mal in Folge als "Supplier of the Year" aus.

Parallel dazu zeigt das Effizienzprogramm CORE Wirkung. Im ersten Quartal 2026 verbesserte sich die EBIT-Marge von 1,9% auf 3,7%, während das operative Ergebnis von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro stieg.

Analysten richten den Blick zunehmend auf operative Qualität

Die Analystendiskussion dreht sich bei FACC inzwischen nicht mehr nur um den allgemeinen Zustand der Luftfahrtbranche. Im Mittelpunkt stehen zunehmend operative Faktoren wie Margenentwicklung, Prozessqualität und die Fähigkeit, zusätzliche Aufträge profitabel abzuwickeln.

Die Erste Group hob ihr Kursziel zuletzt auf 18,70 Euro an. ODDO BHF verweist öffentlich auf weiteres Wachstumspotenzial und Montega sieht Fortschritte bei Profitabilität und operativer Entwicklung.

Damit ist FACC in mehreren Bereichen positioniert, die derzeit von steigender Aktivität in der Luftfahrtindustrie geprägt werden - von Kabinensystemen über Aerostrukturen bis hin zu langfristigen Flugzeugprogrammen.

Hinter den großen Herstellern entsteht ein eigenes Gewinnerfeld

Der aktuelle Luftfahrtzyklus verteilt sich auf deutlich mehr Unternehmen als nur Airbus und Boeing. GE Aerospace profitiert von neuen Triebwerken und Services. Safran wächst sowohl bei Auslieferungen als auch im Wartungsgeschäft. MTU baut seine Position im MRO-Markt weiter aus. Diehl Aviation investiert in neue Fertigungskapazitäten.

FACC wiederum besetzt einen anderen Teil dieser Wertschöpfungskette: Dort, wo technische Zertifizierung, langfristige Kundenbeziehungen und industrielle Umsetzung zusammenkommen. Genau deshalb lohnt sich der Blick hinter die bekannten Namen der Branche.

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FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://www.geaerospace.com/news/press-releases/ge-aerospace-announces-first-quarter-2026-results


https://www.safran-group.com/pressroom/safran-reports-first-quarter-2026-revenue-outstanding-performance-civil-engine-activities-2026-04-23
https://www.mtu.de/newsroom/press/latest-press-releases/press-release-detail/mtu-aero-engines-starts-2026-with-increase-in-revenue-and-earnings-adjusted-revenue-up-7-to-eur22-billion/
https://new.diehl.com/aviation/en/press-and-media/press/diehl-aviation-at-aix-2026-innovative-more-accessible-and-fully-integrated-cabin-solutions
https://new.diehl.com/aviation/en/press-and-media/press/diehl-aviation-reports-strong-progress-at-new-production-facility-in-craiova-romania
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/boeing-closes-spirit-aerosystems-purchase-major-supply-chain-realignment-2025-12-08/
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development/
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development/
https://www.finanzen.at/analyse/facc-kaufen-1080567
https://www.privatbank.at/resources/boerse-live/boerse-live/kurse-maerkte/firmenanalysen/oesterreich/FACC_AA.pdf
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Original-Research-FACC-AG-von-Montega-AG-Kaufen-3d98612b-6e53-42d7-9825-fa3205ec8a99

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