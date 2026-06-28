Focus Graphite stärkt die Position von Lac Tetepisca mit bedeutender Ressourcenaufwertung

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Aktualisierte NI 43-101-Schätzung positioniert das Québec-Projekt unter den weltweit größten identifizierten Graphitlagerstätten und ebnet den Weg für wirtschaftliche Studien.

Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Entwicklung seines Lac-Tetepisca-Projekts in Québec unternommen. Mit der Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) bestätigt das Unternehmen eine der weltweit größten identifizierten Graphitressourcen. Die überarbeitete Mineralressourcenschätzung stärkt die Dimension des Projekts erheblich und unterstützt die Strategie von Focus Graphite, eine heimische Versorgung mit kritischen Rohstoffen für die wachsende Batterie- und Verteidigungsindustrie Nordamerikas aufzubauen.

Die aktualisierte Schätzung weist eine angezeigte Mineralressource von 120,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 10,27% graphitischem Kohlenstoff (Cg) sowie eine vermutete Ressource von 24,1 Millionen Tonnen mit 9,88% Cg aus. Insgesamt enthält die Lagerstätte rund 14,7 Millionen Tonnen In-situ-Graphit und zählt damit, gemessen an den identifizierten Ressourcen, zu den größten bekannten Graphitvorkommen weltweit. Die Schätzung wurde von der in Québec ansässigen Beratungsgesellschaft IOS Geosciences auf Basis von Daten aus 150 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 26.000 Metern erstellt, die zwischen 2014 und 2022 niedergebracht wurden.

Das Unternehmen betonte, dass der technische Bericht keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Anfang Mai veröffentlichten Ressourcenzahlen enthält, die aktualisierte Schätzung jedoch nun offiziell den Offenlegungsstandards nach NI 43-101 entspricht. Das Projekt befindet sich vollständig im Besitz von Focus Graphite und liegt innerhalb des Nitassinan, dem angestammten Territorium der Pessamit Innu First Nation in Québec.

Die Ressource wurde unter Verwendung eines konservativen Cut-off-Gehalts von 3,5% graphitischem Kohlenstoff berechnet und basiert auf einem angenommenen durchschnittlichen Verkaufspreis für Graphitkonzentrat von 1.200 US-Dollar pro Tonne. Zwar wurden bislang keine Mineralreserven definiert, die Ressource wurde jedoch innerhalb einer konzeptionellen Tagebaugrube abgegrenzt, die auf wirtschaftlichen Annahmen basiert und gemäß den kanadischen Berichtsstandards angemessene Aussichten auf einen zukünftigen wirtschaftlichen Abbau aufzeigt.

Über die aktuelle Ressourcengrundlage hinaus sieht Focus Graphite weiterhin erhebliches Explorationspotenzial bei Lac Tetepisca. Das Unternehmen verweist auf Möglichkeiten, die Mineralisierung durch Erweiterungs- und Infill-Bohrungen insbesondere in südwestlicher Richtung sowie in größeren Tiefen auszudehnen. Darüber hinaus gelten mehrere bislang ungetestete geophysikalische Anomalien auf dem Projektgebiet als aussichtsreiche Ziele für weitere Entdeckungen. Künftige Ressourcenaktualisierungen sollen zudem eine KI-gestützte In-situ-Charakterisierung der Graphitflocken integrieren. Das Management geht davon aus, dass diese Technologie das Verständnis der metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätte verbessern und die zukünftige Ressourcenmodellierung weiter optimieren könnte.

Ein weiterer Aspekt, der sich während der Projektentwicklung als vorteilhaft erweisen könnte, ist das Vorkommen von dolomitischem Marmor im Hangenden der Lagerstätte. Nach Angaben des Unternehmens könnte dieses Gestein aufgrund seiner natürlichen säureneutralisierenden Eigenschaften dazu beitragen, die Säurebildung in zukünftigen Abraum- und Tailingslagerstätten zu reduzieren. Weitere Testergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet.

Die aufgewertete Ressource kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach natürlichem Graphit angesichts des rasanten Wachstums der Elektrofahrzeug-, Batterie- und Energiespeichermärkte weiter zunimmt. Graphit ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterieanoden, und Regierungen in Nordamerika und Europa messen dem Aufbau eigener Lieferketten für kritische Rohstoffe zunehmend strategische Bedeutung bei, um die Abhängigkeit von ausländischen Produzenten zu verringern.

Für Focus Graphite ergänzt Lac Tetepisca das weiter fortgeschrittene Lac-Knife-Projekt, für das bereits eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen wurde und das sich im Genehmigungs- und Umweltprüfungsverfahren befindet. Gemeinsam bilden beide Projekte die Grundlage für das Ziel des Unternehmens, ein integriertes kanadisches Graphitgeschäft aufzubauen, das vom Bergbau über die Verarbeitung bis hin zu hochwertigen Batteriematerialien reicht.

Chief Executive Officer Dean Hanisch bezeichnete die aktualisierte Ressource als wichtigen Meilenstein. Die Kombination aus Größe, Gehalt und Erweiterungspotenzial schaffe eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung des Projekts. In den kommenden Monaten will sich das Unternehmen auf die Optimierung der Metallurgie, die Entwicklung des Prozessfließbildes sowie technische Studien konzentrieren, die den Weg für eine Preliminary Economic Assessment (PEA) im Laufe des nächsten Jahres ebnen könnten.

Obwohl die deutlich vergrößerte Ressource das strategische Profil des Projekts erheblich stärkt, dürften Investoren nun vor allem die nächsten Entwicklungsschritte im Blick behalten. Mineralressourcen allein belegen noch keine wirtschaftliche Machbarkeit. Vor einer möglichen Bauentscheidung müssen unter anderem technische Studien, Genehmigungen, Umweltprüfungen und die Finanzierung erfolgreich abgeschlossen werden. Darüber hinaus werden Rohstoffpreise, Investitionskosten und die Leistungsfähigkeit der geplanten Aufbereitung entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts haben.

Mit der aktualisierten Ressource verfügt Focus Graphite nun über eine deutlich stärkere Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung von Lac Tetepisca.

Während Nordamerika seine Lieferketten für kritische Rohstoffe weiter ausbaut und widerstandsfähiger gestaltet, könnte die Kombination aus einer großen, hochgradigen Graphitressource und einem klar definierten Entwicklungsplan die Position des Unternehmens weiter stärken, während es das wirtschaftliche Potenzial des Projekts durch die bevorstehenden technischen und wirtschaftlichen Studien nachweisen will.

Quelle:

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-sedar-filing-of-the-ni-43-101-technical-report-with-the-updated-mineral-resource-for-the-lac-tetepisca-project/

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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Enthaltene Werte: CA34416E8743