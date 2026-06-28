© Foto: rheinmetall.comDas erste Börsenhalbjahr 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.Während einige DAX-Werte im ersten Halbjahr 2026 kräftige Kursgewinne verzeichneten, mussten andere deutliche Verluste hinnehmen. Besonders Rüstungs-, Technologie- und Automobilwerte standen unter Druck. Die größten Verlierer seit Jahresbeginn waren Rheinmetall, SAP und BMW. Die 5 Verlierer im DAX im ersten Halbjahr 2026 Rheinmetall Rheinmetall war im ersten Halbjahr 2026 der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor 38,37 Prozent an Wert und notiert aktuell bei 944,20 Euro. Nach der außergewöhnlich starken Kursentwicklung der vergangenen Jahre kam es bei dem …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007030009,DE0007164600,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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