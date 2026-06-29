The following instruments on XETRA do have their first trading 29.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.06.2026
Aktien
1 CNE100006HX9 Jiangxi Rimag Group Co. Ltd.
2 IT0005717241 Alia Mentis S.p.A.
3 NO0013753343 Bohus ASA
4 IT0005374035 Officina Stellare S.p.A.
5 IT0005713646 OPT S.p.A.
6 ES0105394003 TSK Electrónica y Electricidad S.A.
7 CA20451T4054 Compass Gold Corp.
8 US60879E4089 Momentus Inc.
9 JP3975410006 Ryoyo Ryosan Holdings Inc.
10 AT0000A3UZE1 Emerald Horizon AG
11 US4385162056 Honeywell International Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3423982XXX DBS Bank Ltd.
2 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
3 NO0013735XXX Canada Cartage Corp.
4 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
5 AT0000A3UXXX Erste Group Bank AG
6 XS3420300XXX Banque Internationale à Luxembourg S.A.
7 US12592BAXXX CNH Industrial Capital LLC
8 FR0014019XXX Engie S.A.
9 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
10 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
11 US835699AXXX Sony Group Corp.
12 FR0014019XXX Suez S.A.
13 FR0014019XXX Engie S.A.
14 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
15 DE000A46ZXXX POB AG
16 US835699AXXX Sony Group Corp.
17 IE000ZEOCXXX State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.06.2026
Aktien
1 CNE100006HX9 Jiangxi Rimag Group Co. Ltd.
2 IT0005717241 Alia Mentis S.p.A.
3 NO0013753343 Bohus ASA
4 IT0005374035 Officina Stellare S.p.A.
5 IT0005713646 OPT S.p.A.
6 ES0105394003 TSK Electrónica y Electricidad S.A.
7 CA20451T4054 Compass Gold Corp.
8 US60879E4089 Momentus Inc.
9 JP3975410006 Ryoyo Ryosan Holdings Inc.
10 AT0000A3UZE1 Emerald Horizon AG
11 US4385162056 Honeywell International Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3423982XXX DBS Bank Ltd.
2 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
3 NO0013735XXX Canada Cartage Corp.
4 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
5 AT0000A3UXXX Erste Group Bank AG
6 XS3420300XXX Banque Internationale à Luxembourg S.A.
7 US12592BAXXX CNH Industrial Capital LLC
8 FR0014019XXX Engie S.A.
9 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
10 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
11 US835699AXXX Sony Group Corp.
12 FR0014019XXX Suez S.A.
13 FR0014019XXX Engie S.A.
14 XS3422221XXX NTT Finance Corp.
15 DE000A46ZXXX POB AG
16 US835699AXXX Sony Group Corp.
17 IE000ZEOCXXX State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF
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