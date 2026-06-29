© Foto: Arne Dedert/dpaNachdem sich die USA und Iran auf ein Ende der Kampfhandlungen geeinigt haben, deutet sich an den europäischen und US-Börsen ein fester Handelsstart an. Der Ölpreis steigt, Gold rutscht ab.Nach einer von Verlusten geprägten Vorwoche starten die europäischen Aktienmärkte stabil bis leicht erholt in die neue Handelswoche. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde. Die europäischen Leitindizes zeigen zum Wochenauftakt Stabilisierungstendenzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX knapp eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels rund 0,3 …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4781601046,JP3756600007,US67066G1040,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US58933Y1055,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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