Die europäische Energieversorgung steht im Sommer 2026 infolge der militärischen Eskalation am Persischen Golf vor einer ihrer schwersten Zerreißproben. Der offene Krieg unter Beteiligung des Iran hat die globale Energie-Infrastruktur seit Frühjahr tiefgreifend erschüttert. Im Zentrum der Krise steht die weitgehende Blockade der Straße von Hormus, durch die bis zum Konfliktausbruch rund 20 Prozent des weltweiten Flüssigerdgases (LNG) transportiert wurden. Zusätzlich trafen gezielte iranische Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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