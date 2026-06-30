Basel - Der Versicherer Helvetia Baloise hat von der Finanzmarktaufsicht Finma die Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Schweizer Versicherungsgesellschaften erhalten. Der neu formierte Versicherungskonzern kann damit plangemäss per Anfang Juli mit einem gemeinsamen Angebot starten. Die Angebote der beiden fusionierten Versicherer werden nun unter der Marke Helvetia zusammengeführt, wie Helvetia Baloise am Dienstag mitteilte. Damit entstehe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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