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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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30.06.26 | 21:59
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APPLE INC Chart 1 Jahr
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Chart 1 Jahr
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC257,30+8,29 %
APPLE INC253,30+2,70 %
APPLIED MATERIALS INC636,50+4,72 %
ARM HOLDINGS PLC ADR311,50+3,49 %
DOW INC23,850-2,41 %
FIRST SOLAR INC207,50+1,72 %
FLUENCE ENERGY INC17,380+3,70 %
LAM RESEARCH CORPORATION380,45+5,80 %
NEXTPOWER INC119,16+7,68 %
NVIDIA CORPORATION175,22+2,60 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC51,30+5,77 %
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