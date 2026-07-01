Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur Konferenz für Investoren, Analysten und Medien Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026



01.07.2026 / 10:00 CET/CEST





Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zu unserer Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 ein und geben Ihnen einen vertieften Einblick in unseren aktuellen Geschäftsgang. Datum Donnerstag, 20. August 2026

Donnerstag, 20. August 2026 Zeit 11.00 Uhr

11.00 Uhr Ort Zunfthaus zum Königstuhl, Stüssihofstatt 3, 8001 Zürich Bitte melden Sie sich bis zum 13. August 2026 unter diesem LINK an. Der Halbjahresbericht 2026 sowie die Präsentationsunterlagen stehen Ihnen auf der Website der Novavest Real Estate AG www.novavest.ch , unter dem Link Investor Relations - Finanzberichte / Präsentationen am 20. August 2026 ab 06:45 Uhr zum Herunterladen als PDF-Datei bereit. DIREKTLINK Wir freuen uns, Sie an unserer Konferenz begrüssen zu dürfen. Freundliche Grüsse Dieter Kräuchi

Chief Executive Officer Fabio Gmür

Chief Financial Officer NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248). NOVAVEST Real Estate AG, Feldeggstrasse 26, CH-8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40 | info@novavest.ch 1. Juli 2026





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