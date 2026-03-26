Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2026 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats



26.03.2026 / 18:15 CET/CEST





Medienmitteilung, 26. März 2026 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 46.2% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 271'451 Aktienstimmen. 4'427'853 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.



Die Generalversammlung 2026 stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu: 1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2025 wurden genehmigt. 2. Dem Vergütungsbericht 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. 3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 24'069'347 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. 4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. 5.1 Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Thomas Sojak, Daniel Ménard und Floriana Scarlato sowie die neu zur Wahl beantragten Adrian Nösberger und Salome Wieser wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. 5.2 Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Daniel Ménard und Salome Wieser in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. 5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 5.5 Als Revisionsstelle der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 400'000. 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 900'000. 7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 19.90. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 10'170'915 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 19.90 und beläuft sich somit auf CHF 202'401'208.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich im Juni 2026 statt, mit geplanter Auszahlung per 12. Juni 2026. 8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. 9. Des Weiteren wurden teilweise Statutenanpassungen mit Änderungen zu Art. 21, 21b, 21c, 21d und 21g wie vom Verwaltungsrat beantragt, genehmigt. Für Details dazu wird auf die Einladung zur Generalversammlung 2026 verwiesen.

Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der Generalversammlung 2026 sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen Kontaktperson:

Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO

Novavest Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News