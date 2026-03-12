Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie

NOVAVEST Real Estate AG - Verwaltungsrat ernennt Dieter Kräuchi zum neuen CEO



12.03.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung, 12. März 2026



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) ernennt im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung Dieter Kräuchi zum neuen Chief Executive Officer. Dieter Kräuchi, zuletzt Geschäftsführer der Empira Anlagestiftung, ist ein ausgewiesener Immobilienspezialist. Die Übernahme der operativen Leitung der NOVAVEST ist ab Mai 2026 vorgesehen (unter Voraussetzung der vorzeitigen Auflösung seines aktuellen Arbeitsverhältnisses). Er folgt auf Peter Mettler, der sich aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft zurückzieht und seine Funktion als CEO abgibt. Seit der Gründung vor 14 Jahren hat Peter Mettler die Entwicklung der NOVAVEST als Investor der ersten Stunde, Mitglied des Verwaltungsrats und später als CEO massgeblich geprägt und bleibt der Gesellschaft weiterhin als Investor verbunden. Der Verwaltungsrat dankt Peter Mettler ganz herzlich für sein langjähriges und grossartiges Engagement für die NOVAVEST und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin viel Glück und alles Gute. Dieter Kräuchi verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung im Immobiliensektor. Mit seinen ausgewiesenen Führungsqualitäten bringt er hervorragende Voraussetzungen mit, die NOVAVEST in den kommenden Jahren erfolgreich und zielstrebig weiterzuentwickeln. «Mit der Ernennung von Dieter Kräuchi zum CEO setzen wir neue Impulse für die erfolgreiche Zukunft der NOVAVEST. Sein fundiertes Fachwissen im Immobiliensektor und seine exzellente berufliche Erfahrung verbunden mit umfassendem Verständnis für unser Geschäftsumfeld und die Interessen der Investoren werden die Gesellschaft entscheidend voranbringen», unterstreicht Thomas Sojak, Verwaltungsratspräsident der NOVAVEST. Dieter Kräuchi, designierter CEO der NOVAVEST: «Ich freue mich sehr auf meine Rolle als CEO der NOVAVEST und über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Ich werde mich mit viel Elan und Energie auf die positive Weiterentwicklung der NOVAVEST und auf die Interessen der Aktionäre fokussieren.» Kurzporträt Dieter Kräuchi

Jahrgang 1967, Nationalität Schweiz



Dieter Kräuchi ist seit 2021 Geschäftsführer der Empira Anlagestiftung der Empira AG. Von 2017 bis 2021 war er für die Baloise Group tätig als Leiter Immobilien Basler Versicherung sowie als CEO Baloise Immobilien Management AG und Leiter Immobilien Baloise Asset Management AG. Von 2010 bis 2017 leitete er als Geschäftsführer die Avobis Asset Management AG und davor war er von 2003 bis 2010 bei Allreal Generalunternehmung AG als Leiter Portfoliomanagement und später Leiter Vermarktung Promotionsobjekte und Spezialaufgaben tätig. Von 2000 bis 2003 war er Director Development Europe, Middle East and Mediterranean bei Raffels International Hotels & Resorts, Zürich und Singapur. Über die Jahre seiner Berufslaufbahn war Dieter Kräuchi zudem in verschiedenen Immobiliengesellschaften als Verwaltungsrat aktiv.



Ausbildung

VR-CAS HSG, St. Gallen, Master of Science in Real Estate, CUREM (Center for Urban & Real Estate Management), Eidg. dipl. Immobilien Treuhänder Kontaktpersonen:

Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248)

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.

Ende der Adhoc-Mitteilung