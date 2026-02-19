Zürich - Die Immobilienfirma Novavest hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Grund dafür sind operative Fortschritte und Bewertungsgewinne sowie Immobilienverkäufe. Die Aktionäre sollen davon in Form einer höheren Ausschüttung profitieren. Der Vermietungserfolg beläuft sich laut Angaben der Immobiliengesellschaft vom Donnerstag auf 34,8 Millionen Franken (Vorjahr 30,4 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 41,8 Millionen Franken von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
