Der CEO von Gevorkyan, Artur Gevorkyan, und der CFO, Andrej Bátovský, hoben die starken Wachstumsaussichten auf der mwb Industrial Tech-Konferenz hervor. Das Unternehmen zielt nun auf den Markt für KI-Datenzentrumskühlung mit spezialisierten Lösungen in der Pulvermetallurgie ab und steht kurz vor einem bedeutenden kommerziellen Vertrag. Gevorkyan beschleunigt zudem seinen Status als europäischer Verteidigungsanbieter nach der Übernahme von Sinteris und verfolgt zwei weitere M&A-Möglichkeiten in Italien, während die Refinanzierung der bevorstehenden Anleihefälligkeit von 30 Mio. EUR kurz vor dem Abschluss steht. Mit einer bestätigten Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und einem langfristigen EBITDA-CAGR-Ziel von bis zu 20% bleibt die strukturelle Wachstumsstory vollständig intakt. KAUFEN, Kursziel 12,80 EUR. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2026-06-22-15-30/GEV-CP. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as
© 2026 mwb research