© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX wird am Donnerstag von starken Autoaktien beflügelt und steigt. Der heftige Einbruch der Chipwerte sowohl in den USA als auch in Asien lastet etwas auf der Stimmung. Öl fällt weiter zurück.Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am frühen Donnerstag robust und versucht, sich weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten nach oben abzusetzen. Gut eine Stunde nach dem Xetra-Start (Stand 10:10 Uhr) tendiert er bei 25.120 Punkten 0,3 Prozent höher. Der Euro Stoxx 50 und der Stoxx 600 zeigten sich auch etwas fester. Größte Gewinner im DAX sind Bayer-Aktien (+4,8 %), gefolgt von Continental (+3,1 %). Titel von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz legen ebenfalls klar zu. Am …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,DE0005190003,DE0005439004,DE0007100000,DE0005664809,DE0007164600,US7960502018,DE0007664039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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